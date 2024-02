Come sarà The Witcher 4 in Unreal Engine 5? Probabilmente così

CD Projekt RED è già al lavoro su The Witcher 4, il quale potrebbe entrare in piena produzione già nel corso del 2024.

Dopo il successo del terzo capitolo (che trovate su Amazon) il quarto episodio è infatti un gioco che i fan attendono a braccia aperte.

Era noto che la produzione di The Witcher 4 era ai nastri di partenza, quindi l'hype sta iniziando a salire.

Ora, dopo che Adam Badowski di CDPR ha dichiarato che il team punta a far lavorare 400 sviluppatori sul gioco entro la metà del 2024, c'è chi ha immaginato l'aspetto del gioco in Unreal Engine 5.

Come riportato anche da DSO Gaming, l'account YouTube "CGtall_com" ha condiviso un video che mostra come potrebbe apparire un eventuale capitolo di The Witcher in Unreal Engine 5.

Il filmato in questione mostra un'area forestale che ricorda da vicino quelle di The Witcher 3.

D'altra parte, CD Projekt RED ha deciso di passare all'Unreal Engine 5 per The Witcher 4, quindi sarà interessante vedere se il nuovo capitolo della serie sarà in grado di eguagliare la grafica mostrata nel video che trovate poco sopra, nel player dedicato.

Questo è altrettanto interessante se si considera che lo studio ha in cantiere anche altri giochi, in particolare il sequel di Cyberpunk 2077, nome in codice Orion.

Ad ogni modo, è bene ricordare anche che The Witcher 4 - o qualunque sarà il suo nome ufficiale - sarà la priorità di CDPR per il futuro (oltre a essere il gioco potenzialmente più grande della compagnia).

Infine, ricordiamo anche che Polaris si prospetta essere un gioco molto ambizioso e che, per questo motivo, non vedremo affatto presto. Ci vorrà difatti qualche anno per vedere il titolo completo, sperando che stavolta CD Projekt non faccia sbagli o rilasci il gioco prematuramente (siamo molto fiduciosi che non accadrà).