The Witcher 4 ha lo sviluppo «più avanzato» di CD Projekt

CD Projekt è attualmente al lavoro su numerosi progetti relativi a The Witcher e Cyberpunk, soprattutto per quanto riguarda nuovi videogiochi per l'IP dello strigo, che continueranno ad avere la massima priorità.

The Witcher 3 (lo trovate su Amazon) è stato probabilmente il titolo più importante per il team polacco, elevando il franchise da quello che prima era un pubblico di nicchia e rendendola una delle proprietà più importanti negli ultimi anni.

Nelle scorse settimane, CD Projekt aveva già chiarito che il quarto capitolo della saga, attualmente noto con il nome in codice "Polaris", era già in uno stato di sviluppo intensivo e con il maggior numero di personale al lavoro.

Un dato ribadito da Pawel Sasko in un'intervista rilasciata al podcast Flow Games (via GamesRadar+): l'associate game director del sequel di Cyberpunk 2077 ha confermato infatti che The Witcher 4 è attualmente il gioco con lo stato di sviluppo «più avanzato» tra tutti quelli in programmazione.

Sasko ha confermato ancora una volta che la maggior parte dei dipendenti di CD Projekt è al lavoro su Project Polaris, lasciando intendere che sarà proprio questo il prossimo videogioco in uscita del team di sviluppo.

Prima di vedere in azione Cyberpunk 2 o altri progetti ambientati nell'universo dello strigo, ci sarà dunque spazio per scoprire le novità di The Witcher 4, ricordandovi che il team comunque considera definitivamente conclusa la storia di Geralt.

A tal proposito, ricordiamo che lo studio ha anche sottolineato che proprio per questo motivo potremo aspettarci un gioco molto diverso dal terzo capitolo, anche se naturalmente resteranno tutti gli elementi più importanti e apprezzati dell'avventura finale di Geralt.

In attesa di saperne di più, un nuovo annuncio di lavoro ha fatto emergere un possibile dettaglio importante sullo spin-off multiplayer di The Witcher, che potrebbe introdurre classi diverse tra cui scegliere.