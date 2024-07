The Witcher Sirius, spuntano i primi dettagli sullo spin-off multiplayer

CD Projekt punta a espandere notevolmente l'IP di The Witcher nel prossimo futuro con numerosi nuovi videogiochi: tra questi ci sarà anche Project Sirius, nome in codice di un nuovo capitolo con focus sul multiplayer.

Un esperimento che sarà dunque distante dall'apprezzatissima campagna in single-player vissuta con The Witcher 3 (lo trovate su Amazon), ma che allo stesso tempo dovrebbe rendere felice chiunque voglia sfruttare le proprie abilità da strigo in compagnia degli amici.

The Witcher Sirius è attualmente in sviluppo presso The Molasses Flood ed ha avuto uno sviluppo più complicato del previsto, al punto che lo scorso anno il progetto è stato riavviato dopo attente riflessioni in casa CD Projekt.

Dopo che un'offerta di lavoro aveva già anticipato che si tratterà di un gioco open world, attraverso un altro annuncio potremmo aver già scoperto un dettaglio interessante su come saranno strutturati i personaggi che gli utenti potranno creare nel gioco.

Tech4Gamers segnala infatti un nuovo annuncio riguardante la ricerca di un Senior Combat Designer per Project Sirius, che potete visionare integralmente al seguente indirizzo.

Tra le mansioni di cui si dovrà occupare la figura incaricata, appare anche questa descrizione che anticiperebbe una struttura dei personaggi in diverse classi:

«Implementare il comportamento in battaglia di ogni tipologia di personaggio, sfruttando tecniche come alberi comportamentali, animazioni grafiche e progetti».

La parte che ci interessa maggiormente è quella riguardante le "tipologie di personaggio": sembrerebbe dunque che The Witcher Sirius ci permetterà di scegliere classi diverse per i nostri strighi.

Questo potrebbe permetterci di scoprire poteri diversi rispetto a quelli solitamente utilizzati da Geralt e dagli altri Witcher nel corso della serie.

Chiaramente si tratta soltanto di una speculazione e dovremo aspettare di vedere il gioco completo vero e proprio per capire quali saranno i piani di The Molasses Flood e CD Projekt, ma l'ipotesi sembra essere decisamente adatta a un capitolo multiplayer: vi terremo informati non appena ne sapremo di più.

Nel frattempo, ricordiamo che tra i nuovi progetti attualmente in sviluppo ci sarà anche un remake del primo capitolo di The Witcher: pur con l'intenzione di restare fedele alle origini, il team rimuoverà certi elementi che sono invecchiati malissimo.

In attesa di saperne di più, vi segnaliamo che The Witcher 3 non ha ancora esaurito i suoi segreti: grazie alla release del modkit ufficiale, alcuni fan hanno scoperto una scena tagliata nel finale con un tradimento inaspettato.