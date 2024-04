The Witcher 4 è in una fase di «lavorazione intensiva»

L'atteso The Witcher 4 è attualmente in lavorazione, e a quanto pare lo sviluppo sta andando a gonfie vele.

Dopo il successo del terzo capitolo (che trovate su Amazon) il quarto episodio è atteso dai fan in maniera alquanto spasmodica.

La produzione di The Witcher 4 era ai nastri di partenza, quindi è normale che se ora ne se inizi a parlare.

Mesi fa Adam Badowski di CD Projekt aveva del resto dichiarato che il team puntava a far lavorare 400 sviluppatori sul gioco entro la metà del 2024.

Anche se l'uscita del gioco non sarebbe dietro l'angolo, sempre CD Projekt RED ha rivelato che The Witcher 4 è in fase di «lavorazione intensiva».

In un'intervista con Aftermath, Paweł Sasko - che ha lavorato come direttore delle missioni in Phantom Liberty e ora è direttore associato del sequel di Cyberpunk 2077 - ha fornito un piccolo aggiornamento non solo sul gioco di ruolo futuristico, ma anche su The Witcher 4, alias Project Polaris.

Lo studio ha attualmente diversi giochi in lavorazione e sembra che tutti stiano procedendo a ritmi diversi.

Nella stessa intervista, Sasko ha riflettuto sul lancio non proprio ideale di Cyberpunk 2077 e ha affermato che evitare la crisi è fondamentale per mantenere a galla gli studios. Lo sviluppatore ha quindi rivelato che CD Projekt si è allontanata dai suoi metodi di produzione "vecchio stile" poiché «la sostenibilità è incredibilmente importante».

Del resto, sempre in occasione dell'ultima earnings conference con gli investitori per i risultati ottenuti nell'ultimo anno fiscale, CD Projekt ha svelato di avere ormai spinto nettamente sull'acceleratore per lo sviluppo di The Witcher 4.

Restando in tema, CD Projekt RED ha da poco annunciato che i modder possono iscriversi al Playtest dei REDkit Modding Tools per The Witcher 3: Wild Hunt: qui trovate tutti i dettagli al riguardo.