The Witcher 4 sarà diverso dal 3: «Non vogliamo rimanere bloccati nello stesso punto»

The Witcher 4 è in lavorazione, ma a quanto pare sarà qualcosa di diverso, visto che CD Projekt RED vuole spingersi oltre i confini e scoprire nuovi modi di narrare.

Dopo il successo del terzo capitolo (che trovate su Amazon) il quarto episodio è atteso a braccia aperte dai fan.

Advertisement

La produzione di The Witcher 4 era da tempo ai nastri di partenza, quindi è normale che arrivino pian piano le prime informazioni.

Il prossimo capitolo, il cui nome in codice è Polaris, è ancora lontano anni, ma CD Projekt ha condiviso piccoli aggiornamenti sullo sviluppo del progetto nei suoi rapporti trimestrali sugli utili, confermando che il team di sviluppo sta per entrare in piena produzione nel corso di quest'anno.

Nell'ultima conferenza stampa (via Altchar), CD Projekt ha risposto anche a un paio di domande sul titolo, una delle quali riguardava il concept del gioco e il suo confronto con The Witcher 3: Wild Hunt.

CD Projekt ha risposto che The Witcher 4 sarà ovviamente un gioco di ruolo, ma i giocatori possono aspettarsi di vedere alcune differenze rispetto a The Witcher 3.

Lo studio ha dichiarato di essere intenzionato a fare un passo avanti rispetto a Wild Hunt, volendo spingersi oltre i limiti ed esplorare nuovi modi di narrazione.

«The Witcher Polaris è ancora un gioco di ruolo, tuttavia ci saranno alcuni cambiamenti rispetto a The Witcher 3. Non vogliamo rimanere bloccati nello stesso punto. Vogliamo sempre superare i limiti e scoprire nuovi modi di raccontare la storia. Vogliamo muoverci nella prossima direzione, quindi potete aspettarvi nuove cose nel prossimo gioco di The Witcher», ha dichiarato CD Projekt RED in una telefonata agli investitori.

È una notizia che probabilmente tutti i fan di The Witcher si aspettavano, visto che CD Projekt è cresciuta notevolmente come studio, anche grazie al supporto a Cyberpunk 2077.

Del resto, già alcune settimane fa il CEO Michał Nowakowski ha avuto modo di anticipare che, sebbene si tratti a tutti gli effetti del quarto capitolo della saga, i fan non dovrebbero aspettarsi un gioco uguale a The Witcher 3.