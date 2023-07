The Witcher 3 si aggiorna ancora: ecco cosa cambia

The Witcher 3 next-gen è uscito da diversi mesi, sebbene a quanto pare sia ora arrivato il momento di un nuovo aggiornamento per tutte le versioni.

Il titolo di CD Projekt RED, che trovate anche su Amazon, è da poco tornato su PS5 e Xbox Series X|S, oltre che su PC, oltre alle vecchie edizioni (inclusa quella Switch).

Non è di certo la prima volta che CDPR rilascia un update rivolto specificatamente The Witcher 3 Wild Hunt.

Ora, come riportato anche da Nintendo Everything, l'ultima avventura di Geralt di Rivia si è aggiornata in queste ore con la nuova patch 4.04.

Tra le novità, l'aggiornamento include i contenuti della versione 4.0 anche per la versione su console Nintendo Switch, inclusa una nuova funzione di cross-progression.

Questo uodate è stato progettato per risolvere una serie di problemi minori relativi alle missioni secondarie e, su PS5, migliora la modalità grafica che utilizza il ray tracing.

Ma non solo: la patch contiene anche correzioni di bug, modifiche al gameplay e alla qualità generale, oltre a contenuti aggiuntivi ispirati alla serie TV The Witcher di Netflix.

Più nel dettaglio, è stato risolto un problema legato alle acconciature, oltre a uno sfarfallio delle texture che si verificava solo ed esclusivamente durante le partite al card game di GWENT su console next-gen.

Se volete leggere il changelog completo - in lingua inglese - non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo.

Se invece volete saperne di più sul gioco, alcuni mesi fa abbiamo recensito su PS5 l’avventura di Geralt nella nuova Complete Edition: se non lo avete fatto, scoprite come se la cava nella nostra recensione dedicata, ovviamente sulle pagine di SpazioGames.

Ma non solo: i fan hanno di recente iniziato a migliorare il gioco con delle mod davvero interessanti e in grado di rendere The Witcher 3 ancora più bello da vedere.

Infine, per quanto concerne la cosiddetta «nudità involontaria» di cui si è discusso mesi fa, questa sarebbe stata aggiunta nel gioco senza il permesso dello sviluppatore.