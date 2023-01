The Witcher 3 next-gen diventa ancora più next-gen, grazie ai fan

The Witcher 3 next-gen è uscito ormai da diverse settimane, sebbene ora qualcuno sembra essere riuscito a renderlo ancora più bello da vedere.

Il titolo fantasy uscito originariamente anni fa, che trovate anche su Amazon, è stato riproposto di recente su PS5 e Xbox Series X|S, oltre ovviamente che su PC.

Se già Digital Foundry ha acceso i riflettori anche sulla versione Xbox Series S, è ora il momento di un nuovo video che mostra però il gioco sotto una luce diversa.

Come riportato anche da Wccftech, infatti, un filmato mette in evidenza The Witcher 3 con la nuova Benis Lighting Mod con RTX 4090.

Nonostante sia uscito nel 2015, The Witcher 3: Wild Hunt continua a essere uno dei giochi open-world più belli mai pubblicati.

Grazie all’aggiornamento next-gen e ad alcune mod, il gioco di ruolo sviluppato da CD Projekt RED ha ora un aspetto davvero straordinario.

Un filmato condiviso su YouTube da Digital Dreams (e che trovate poco sotto) mostra quanto possa essere bello The Witcher 3 con ogni impostazione al massimo e una selezione di mod, tra cui l’eccellente Benis Lighting Mod (che trovate qui), che migliora notevolmente l’atmosfera del gioco.

Purtroppo, la mod è compatibile soltanto con le versioni PC di The Witcher 3 next-gen: se siete invece curiosi di scoprire quale sia la migliore versione console, un video confronto ha messo alla prova le edizioni PS5 e Xbox Series X.

Di recente una mod è riuscita a trasformare a tutti gli effetti il capolavoro di CD Projekt RED in un’avventura in prima persona, rendendo il mondo di gioco ancora più coinvolgente e incredibile.

Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo spiegato che il titolo «è tutt’oggi un action RPG maestoso e godibile, capace di trascinarvi tra gli orrori del Continente per non voler più andare via. Vestire i panni di Geralt in questo porting di nuova generazione permette di vivere tutto il pacchetto dall’inizio alla fine nella sua versione migliore.»