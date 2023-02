The Witcher 3 next-gen avrebbe implementato la «nudità involontaria» senza alcun permesso

La release della versione next-gen di The Witcher 3 ha incluso alcune delle mod più popolari per l’avventura di CD Projekt Red, ma una di queste è stata fonte di enorme imbarazzo per gli sviluppatori, dato che sarebbe stata inclusa inavvertitamente nel pacchetto completo.

Una delle mod attualmente presenti nella Complete Edition (che trovate su Amazon) presentava infatti una nudità migliorata su ogni singolo personaggio del gioco, anche in scene che non siano necessariamente di stampo romantico.

Gli sviluppatori hanno già svelato che rimuoveranno la mod in questione con un futuro aggiornamento, avviando anche un’indagine su come sia sfuggita tale inclusione, tenendo conto degli accordi che il team ha stretto con i numerosi autori dei miglioramenti presenti nella nuova versione.

Come riportato da Kotaku, sembra infatti che l’autore della mod responsabile di questa «nudità involontaria» non fosse stato contattato dagli autori, venendo dunque utilizzata nella versione next-gen di The Witcher 3 senza il suo permesso.

L’autore della mod avrebbe infatti confermato alla redazione di Kotaku di aver scoperto che la nudità più realistica era effettivamente quella realizzata da lui, seppur leggermente diversa a causa delle ottimizzazioni della versione next-gen.

Tuttavia, a differenza di quanto accaduto con le modifiche effettivamente previste, gli sviluppatori non avrebbero aggiunto alcun accordo con lui, né lo avrebbero mai contattato per il suo potenziale utilizzo.

Una situazione indubbiamente delicata e, se tale ipotesi fosse confermata, leggermente imbarazzante per il team di sviluppo, data anche la natura della modifica incriminata e l’ammissione che è stata aggiunta per errore nella versione finale di gioco.

Resterebbero infatti da capire non solo come è stato possibile che sia stata inclusa nella versione finale, ma anche capire perché il team ne era in possesso se non voleva nemmeno utilizzarla.

Ad ogni modo, la «nudità involontaria» sarà comunque eliminata ben presto, anche se attualmente non abbiamo tempistiche ufficiali per il suo addio. Vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena la nuova patch sarà disponibile.

È possibile che la rimozione arrivi proprio insieme al già annunciato nuovo update in arrivo: CD Projekt ha svelato molti dei problemi che saranno risolti, presenti soprattutto per l’edizione PC del titolo. La versione 4.01 ha infatti presentato molti problemi per queste piattaforme, costringendo gli sviluppatori a lavorare tempestivamente per risolverli il prima possibile.