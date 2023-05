The Witcher 3 next-gen si aggiorna ancora: ecco cosa cambia

The Witcher 3 next-gen è uscito ormai da diverse settimane, nonostante ora sia ora arrivato il momento di scaricare un nuovo aggiornamento.

Il titolo fantasy di CD Projekt RED, che trovate anche su Amazon, è da poco tornato su PS5 e Xbox Series X|S, oltre che su PC.

La versione di nuova generazione di The Witcher 3 ha di recente ricevuto un'altra patch, un update che non ha mancato di includere novità e correzioni.

Ora, come riportato anche da PushSquare, CD Projekt RED ha da poco svelato l’arrivo della patch 4.03 per The Witcher 3 Wild Hunt.

Secondo il team di sviluppo, l'aggiornamento dell'11 maggio migliora la stabilità del gioco su console e PC.

La patch 4.03 mira a eliminare il fastidioso stuttering che si verifica quando il gioco è in fase di salvataggio automatico, eliminando anche il bug grafico che fa sfarfallare il modello del personaggio di Geralt nella schermata dell'equipaggiamento.

Inoltre, l'aggiornamento dovrebbe migliorare il frame rate del titolo quando si esplorano aree particolarmente popolose, come le città di Novigrad e Beauclair.

Specificatamente per la versione PC, è stato anche risolto un problema legato a una griglia di punti luminosi che poteva apparire sul terreno e sulle pareti in determinate condizioni atmosferiche con il Ray Tracing attivato.

Potete in ogni caso consultare le note complete della patch - in lingua inglese - a questo indirizzo.

