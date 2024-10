The Witcher 3 rivoluziona il combat system (grazie ai fan)

Una nuova mod per The Witcher 3: Next-Gen a quanto pare è in grado di rimodulare il sistema di combattimento al punto da renderlo ancora più appassionante.

Del resto, il terzo capitolo della serie (che trovate su Amazon) è da tempo migliorato dai fan, in grado di stravolgerlo sino alle fondamenta.

Considerando anche che CD Projekt ha rilasciato anche il REDkit per The Witcher 3: Wild Hunt e The Witcher 3 Next-Gen, le novità dureranno ancora molto a lungo.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, il modder Riyusso ha rilasciato "Blood And Steel", una mod che migliora animazioni, mira e meccaniche di schivata.

La mod punta a rendere gli scontri più fluidi e dinamici, pur mantenendo lo stile originale del gioco. Gli attacchi variano ora in base alla situazione, al tipo e numero di nemici, alla distanza e alla direzione.

Sono state introdotte nuove animazioni di schivata attivabili tenendo premuto il tasto di blocco, come scatti laterali e piroette.

Ma non solo: un sistema intelligente fa ora eseguire al personaggio attacchi in rotolamento quando necessario per evitare colpi nemici o spostarsi tra gli avversari.

La telecamera di combattimento è stata inoltre leggermente modificata per migliorare la sensazione durante gli scontri. Sono stati ridotti anche i problemi di mira accidentale fuori schermo o cambi inaspettati di bersaglio.

Per gli appassionati che vogliono rinnovare l'esperienza di gioco di The Witcher 3 possono scaricare il tutto da questo indirizzo, ovviamente in forma gratuita.

Bello quindi che comunità di modder continui a supportare attivamente il gioco a distanza di anni dalla sua uscita, dimostrando la sua popolarità. Del resto, solo alcune settimane fa vi abbiamo segnalato una mod per The Witcher 3 che inserisce un sistema di reputazione.

Senza contare anche "Soulslike Combat", una mod del gioco che, come avete intuito, aggiunge uno stile di combattimento più simile a quello dei giochi FromSoftware.