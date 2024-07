The Witcher 3 diventa ancora più gioco di ruolo, grazie a una mod

Una delle cose che affascinano di più i giocatori, nei giochi di ruolo, è la capacità di prendere scelte importanti per il proseguimento della storia, e come queste influiscano sulla reputazione del proprio personaggio rispetto al mondo che lo circonda: una cosa che arriva in The Witcher 3 grazie a una mod.

Tutto questo grazie al FreakVip (tramite PC Gamer), il quale ha creato una mod dal nome semplice ed efficace: Reputation System.

La modifica permette di cambiare The Witcher 3 in modo che le scelte e i comportamenti di Geralt influenzino un nuovo sistema di punti reputazione, che a sua volta influenzerà tutto ciò che il protagonista del titolo di CD Projekt Red farà (come viene spiegato nella pagina dedicata).

La mod aggiunge un livello di reputazione per Geralt in cinque aree: Temeria (White Orchard e Velen), Nilfgaard (Wizima e il campo dell'esercito), Redania (Novigrad, Oxenfurt e le regioni oltre il fiume Pontar), Skellige e Toussaint (dal DLC Blood & Wine). La reputazione va da "Odiato" a "Rispettabile", con livelli più bassi che rendono la vita prevedibilmente più difficile per il nostro eroe.

Per quanto riguarda le conseguenze reali, Geralt potrebbe avere problemi a livello finanziario. Se un'area lo odia, dovrà pagare il 30% in più per i beni, accettare il 70% in meno quando vendete, affrontare negoziazioni più dure e peggiori probabilità di vincita nei giochi d'azzardo. Essere rispettati, invece, capovolge tutto: i beni costano meno, la gente comprerà le vostre cose per di più, e così via.

È un modo intelligente e abbastanza semplice per aggiungere un po' più di reattività al mondo di The Witcher 3, perché la reputaizone può essere guadagnata o persa in tanti modi. Da comportamenti turbolenti o furti che la faranno diminuire, fino al completare missioni in modo favorevole agli abitanti di una regione, completare contratti di mostri o vincere gare di cavalli e/o barche e combattimenti a mani nude, che invece la faranno salire.

Una meccanica davvero interessante, a differenza di una di quelle presenti nel gioco base che sono state eccessive anche per la stessa CD Projekt Red, a quanto pare.

