The Pokémon Company e le critiche: «Se diventiamo compiacenti inizierà il declino»

I videogiochi Pokémon hanno sempre vissuto una contraddizione notevole, soprattutto negli ultimi anni: vendono tantissimo ma ricevono altrettante critiche.

Ultimo esponente di questa ondata è Scarlatto e Violetto, che è probabilmente il titolo peggiore dal punto di vista tecnico ma, come sempre, ha venduto tantissimo.

I fan chiedono sempre che The Pokémon Company riesca a invertire questa rotta, magari dando a Game Freak più strumenti per lo sviluppo, o addirittura togliendogli dalle mani i titoli principali del franchise.

Sembrava che l'azienda avesse capito questa esigenza dei giocatori, dichiarando che si sarebbe presa più tempo per mandare in sviluppo nuovi titoli.

Tuttavia il CEO Tsunekazu Ishihara ha espresso un concetto diverso, in occasione di una recente intervista con la BBC.

Nel giorno del 29° anniversario del franchise, Ishihara ha condiviso alcune riflessioni sul futuro del brand. Negli ultimi anni, il franchise ha mantenuto un’enorme popolarità grazie a successi come Pokémon GO, alla crescente domanda per le carte collezionabili e alle vendite record dei videogiochi principali.

Ma cosa potrebbe mai fermare l’ascesa di Pokémon? Secondo Ishihara, il pericolo più grande sarebbe la compiacenza.

Nel corso dell’intervista, il CEO ha dichiarato:

«Se continuiamo a concentrarci sulla nostra missione, Pokémon potrebbe arrivare al suo 50° o addirittura al 100° anniversario. Ma se diventiamo compiacenti e ci lasciamo trasportare dalla corrente, allora inizierà il declino per Pokémon.»

Le parole di Ishihara suggeriscono una chiara consapevolezza della sfida che The Pokémon Company deve affrontare: mantenere la freschezza e l’innovazione, senza limitarsi a cavalcare l’onda del successo passato.

Il Pokémon Presents 2025 ci ha dato un'idea di quello che ci sarà nel futuro del franchise: qui trovate tutti gli annunci e trailer.

Nell'evento si è mostrato anche Leggende Pokémon Z-A, che è esattamente quel titolo che i fan sperano che sia di ottima qualità, per invertire il trend di cui sopra.