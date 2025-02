Pokémon Presents 2025: tutti gli annunci e i trailer

Anche quest'anno, ci troviamo a festeggiare il compleanno dei Pokémon con un nuovo evento Pokémon Presents, forse il più atteso di sempre dopo un anno in cui non sono usciti nuovi capitoli principali della serie.

Una pausa unica per la serie, ma necessaria per garantire la giusta qualità per lo sviluppo di Leggende Pokémon Z-A, tra gli inevitabili protagonisti di questo evento.

Come sempre, noi di SpazioGames.it abbiamo seguito attentamente la presentazione e vi proponiamo questo recap aggiornato, con tutti gli annunci e i trailer ufficiali svelati nel corso del Pokémon Presents 2025.

Se volete supportare il nostro lavoro, potete acquistare altri capitoli di Pokémon e gadget vari su Amazon, ovviamente senza sovrapprezzi o commissioni.

Senza ulteriori indugi, vediamo insieme quali sono state tutte le rivelazioni del Pokémon Presents 2025.

La concierge Pokémon

Si parte con i nuovi episodi di La concierge Pokémon, l'interessante serie in stop-motion disponibile su Netflix.

Le nuove puntate saranno disponibili da settembre 2025, ma fino al 9 marzo potrete seguire le prime 4 puntate gratis su YouTube.

Pokémon GO

Tempo di novità per Pokémon GO: il Tour di Unima si svolgerà l'1 e il 2 marzo, con la possibilità di affrontare Kyurem Nero e Kyurem Bianco, oltre all'apparizione di Victini e Meloetta.

Un evento molto interessante per i fan della quinta generazione ma, vi anticipiamo fin da ora, nessun preludio per un remake di Bianco e Nero. Sarà per la prossima volta.

Pokémon Masters EX

Nuovo aggiornamento per Pokémon Masters EX: saranno disponibili Vera e Brendon con ArcheoKyogre e ArcheoGroudon, in versione cromatica!

Saranno Unità Master disponibili rispettivamente dal 28 febbraio e dal 2 marzo.

Pokémon Café ReMix

Nuovo evento per il free-to-play Pokémon Café ReMix, con nuove ricette e un nuovo evento da completare in arrivo da domani 28 febbraio: questo vi permetterà di sbloccare Flapple o Appletun nel vostro staff.

Inoltre, accedendo al gioco potrete ottenere già da adesso nuovi assistenti da sbloccare: Pikachu e Eevee col costume Dessert! Dal 28 febbraio, arriveranno anche gli starter di Scarlatto e Violetto con questo speciale costume.

Pokémon Sleep

Anche Pokémon Sleep si aggiorna con un nuovo evento decisamente affascinante: aiutati da Cresselia dovrete scacciare gli incubi di Darkrai.

Nessuna data ufficiale per l'evento "Cresselia vs. Darkrai", ma sappiamo che arriverà "prossimamente".

Pokémon Unite

Si prosegue con gli aggiornamenti per i free-to-play con Pokémon Unite, che annuncia 3 nuovi Pokémon giocabili: si tratta di Suicune, Raichu di Alola e Alcremia.

Suicune sarà disponibile dall'1 marzo, Raichu di Alola da aprile (senza una data più precisa) e Alcremie solo "Prossimamente" nel 2025.

Sono stati annunciate anche alcune novità interessanti nella gara dai 500 punti, come modifiche alle mappe e ai Pokémon Selvatici, che dovrebbero rendere il MOBA un po' più agevole.

GCC Pokémon Pocket

Come vi avevamo già anticipato sulle nostre pagine, è stata annunciata ufficialmente la prossima espansione di GCC Pokémon Pocket, interamente dedicata ad Arceus come Pokémon principale.

L'espansione "Luce Trionfale" sarà disponibile dal 28 febbraio 2025, ovvero da domani! Inoltre, è stato confermato l'arrivo delle lotte competitive: saranno disponibili da fine marzo.

Per celebrare il Pokémon Day, nelle prossime ore potrete scoprire tante novità gratuite, come bustine speciali da aprire e tanti oggetti da sbloccare.

Carte collezionabili

Dalle carte virtuali passiamo invece alle carte reali: dal 2025 arriveranno le megaevoluzioni, con Lucario e Gardevoir a fare da apripista.

Una meccanica che promette di evolvere ulteriormente il gioco di carte collezionabili e che sarà interessante vedere all'opera.

Pokémon Champions

Primo annuncio bomba vero e proprio dell'evento: Pokémon Champions è il nuovo gioco incentrato principalmente sulle battaglie competitive.

Il trailer ci ha mostrato il ritorno delle megaevoluzioni, oltre al Terastal di Pokémon Scarlatto e Violetto, tutto in un'unica battaglia.

The Pokémon Works si occuperà dello sviluppo: sarà disponibile sia su Switch che su dispositivi mobile. È stata annunciata, inoltre, la compatibilità con Pokémon Home.

Leggende Pokémon Z-A

Dopo questa piccola sorpresa, è il momento di passare al piatto forte della presentazione: è tempo di novità per Leggende Pokémon Z-A con un nuovo trailer!

Chikorita, Tepig e Totodile saranno gli starter: una scelta decisamente curiosa, considerando che ben due di questi appartengono alla seconda generazione.

Il trailer ci conferma anche il ritorno della megaevoluzione, com'era prevedibile dato che era una delle feature più importanti della sesta generazione.

La storia sarà ambientata a Luminopoli, in cui è in atto un piano di sviluppo urbano ad alta tecnologia che la trasformerà nella città ammirata in X/Y.

Un aspetto interessante è che vedremo AZ accompagnato dal Floette eterno, implicando che sarà ambientato tanti anni prima degli eventi della sesta generazione.

Proprio come in Leggende Pokémon Arceus, sarà possibile catturare i Pokémon direttamente nel mondo di gioco, senza essere obbligati ad avviare battaglie.

Un aspetto interessante è che le mosse avranno raggi d'azione diversi, il che significa che dovremo posizionarci sempre correttamente per avere la meglio.

Purtroppo ancora niente data di uscita, ma sappiamo che uscirà alla fine del 2025.

E con questo reveal trailer, si conclude ufficialmente il Pokémon Presents 2025!