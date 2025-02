Leggende Pokémon Z-A è tornato e arriva a fine 2025

Dopo questa piccola sorpresa che ha sicuramente suscitato l'interesse di molti, finalmente è arrivato il momento di passare al piatto forte di questa presentazione, che non è altro che l'annuncio delle novità che attendono tutti i fan di Leggende Pokémon Z-A.

È proprio il caso di dire che l'attesa è stata lunga, ma ora possiamo finalmente parlare di ciò che ci aspetta, con l'uscita di un nuovissimo trailer che promette di riservarci delle emozioni davvero uniche.

Una delle novità più interessanti e curiose svelate al Pokémon Presents 2025 riguarda sicuramente la scelta degli starter che accompagneranno i giocatori in questa nuova avventura. Chikorita, Tepig e Totodile saranno infatti i tre Pokémon da scegliere all'inizio del gioco.

Una selezione che non può fare a meno di suscitare curiosità, soprattutto per il fatto che ben due di questi starter provengono dalla seconda generazione della serie, quella di Pokémon Oro e Pokémon Argento (che trovate su Amazon).

Questo ritorno alle origini potrebbe portare con sé una serie di emozioni nostalgiche per chi ha vissuto la saga fin dai suoi primi capitoli.

Non c'è dubbio che la presenza di questi amati Pokémon possa fare piacere ai fan di vecchia data, ma allo stesso tempo apre anche la porta a nuovi sviluppi e dinamiche che potrebbero rivelarsi davvero sorprendenti.

Ma le novità non si fermano qui, perché il trailer ci ha confermato un'altra grande aspettativa: il ritorno della megaevoluzione.

Era una feature che molti si aspettavano, e ora possiamo dire con certezza che farà parte integrante di Leggende Pokémon Z-A.

La megaevoluzione è stata introdotta per la prima volta nella sesta generazione, con Pokémon X e Pokémon Y, ed è stata uno degli elementi più apprezzati e discussi dai fan.

La storia sarà ambientata a Luminopoli, in cui è in atto un piano di sviluppo urbano ad alta tecnologia che la trasformerà nella città ammirata in X/Y.

Nel gioco vedremo AZ accompagnato dal Floette eterno, implicando che sarà ambientato tanti anni prima degli eventi della sesta generazione. Le mosse avranno raggi d'azione diversi, il che significa che dovremo posizionarci sempre correttamente per avere la meglio.

Al momento, però, ancora niente data di uscita, ma sappiamo che uscirà alla fine del 2025. Non vediamo l'ora di scoprire cosa altro ci riserverà Leggende Pokémon Z-A, e siamo certi che i fan di tutto il mondo avranno molto di cui parlare nei prossimi mesi.

