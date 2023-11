The Legend of Zelda: Ocarina of Time, 25 anni fa Nintendo fece la storia

Ci sono videogiochi che hanno inevitabilmente segnato in maniera indelebile il mondo dei videogiochi, e tra questi c'è senz'altro The Legend of Zelda: Ocarina of Time, che proprio oggi spegne 25 candeline.

Il 21 novembre del 1998, infatti, The Legend of Zelda: Ocarina of Time fece il suo esordio su Nintendo 64 in Giappone (nel mese successivo in tutto il mondo), in un'annata davvero clamorosa per il mondo dei videogiochi che il 2023 ha parzialmente evocato con tutte le sue uscite di pregio.

Pensate che, sempre nel 1998, uscì anche Half-Life che recentemente Valve ha voluto celebrare con una promozione speciale.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time ha introdotto innovazioni significative, come la prospettiva in terza persona, il concetto di un vasto open world in tre dimensioni e un sistema di controllo intuitivo che ha influenzato numerosi titoli successivi. La trama coinvolgente e il design del mondo di gioco hanno stabilito nuovi standard narrativi nel medium, contribuendo a dimostrare che i videogiochi potevano essere veicoli per storie epiche e coinvolgenti.

L'eredità di Ocarina of Time è evidente nei giochi moderni, con numerosi titoli che attingono alla sua struttura e ai suoi elementi di design. L'uso di dungeon intricati, il concetto di viaggi temporali e l'importanza di una colonna sonora memorabile sono solo alcune delle influenze che perdurano nei giochi contemporanei.

Un titolo che, ancora oggi, viaggia saldo in prima posizione nei videogiochi migliori di sempre, con un punteggio di Metacritic di 99 che nessuno è riuscito a superare in tutti questi anni.

Ci è andata molto vicino la doppietta Breath of the Wild-Tears of the Kingdom, che hanno omaggiato se non altro il loro illustre capostipite.

Ancora oggi è possibile godere di questo pezzo di storia dei videogiochi, attraverso un ottimo remake uscito qualche anno fa per Nintendo 3DS che è ancora possibile trovare su Amazon.

Ocarina of Time condivide il compleanno, nell'annata almeno, con un altro titolo abbastanza importante per il mondo Nintendo: Pokémon Giallo.