Steam vi regala un capolavoro assoluto per celebrare i suoi 25 anni

I 19 novembre 1998 uscì per la prima volta Half-Life, ovviamente su Steam. La notizia più o meno brutta è che sono passati 25 anni e potreste sentirvi anziani, ma la bella notizia è che Valve sta regalando il suo videogioco più iconico, un vero capolavoro assoluto.

Non che Half-Life non fosse possibile da acquistare in altri modi, come la Orange Box che trovate su Amazon, ma scaricarlo da Steam è sempre una sensazione particolare.

Uno dei videogiochi che ha contribuito a cambiare per sempre il settore, che da anni aspetta un terzo capitolo tra meme e realtà, mentre ogni tanto speriamo in qualche modo che Valve possa decidere di continuare definitivamente la serie di Half-Life senza farci prendere uno spavento inutilmente.

E mentre i fan stanno creando i loro remake amatoriali, Valve se non altro ci mette del suo per celebrare gli anniversari importanti del suo franchise.

Nel contesto di una celebrazione più ampia che riguarda i 25 anni di Half-Life con una pagina dedicata con tantissime informazioni ed eventi, Valve regala il suo titolo più iconico su Steam.

Nella pagina ufficiale dello store digitale potete scaricare gratuitamente il primo Half-Life e installarlo direttamente su PC. Inoltre potete anche acquistare gli altri episodi della serie ad un prezzo molto basso, a meno del costo di un caffé.

Potete anche acquistare Half-Life Alyx con un forte sconto, per vivere questo episodio a suo modo rivoluzionario per quanto riguarda la realtà virtuale e, di fatto, un nuovo episodio della saga arrivato dopo tantissimi anni.

Un titolo che ha avuto anche il suo successo, dando una botta di entusiasmo a Valve che per un attimo, ma solo per un attimo, sembrava potesse davvero rimettere mano alla serie di Half-Life una volte per tutte alla sua uscita all'epoca.

E se proprio avete già Half-Life nella vostra libreria, Steam vi regala comunque una serie di giochi gratis per il weekend.