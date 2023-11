Zelda e Studio Ghibli, il fan film è disponibile

Il bravo RwanLink ha da poco pubblicato un interessante teaser trailer per un film di Zelda: Ocarina of Time realizzato nello stile dello Studio Ghibli, ma a quanto pare l'intero cortometraggio è ora disponibile.

Il successo del sequel del capolavoro uscito su Switch (che trovate su Amazon), ovvero Breath of the Wild, ha infatti riportato la serie in auge.

Del resto, è stato anche da poco annunciato un film live-action dedicato alla saga, quindi qualcosa vorrà pur dire.

Ora, dopo il primo teaser trailer per il fan film di Zelda: Ocarina of Time in stile Studio Ghibli, è tempo di ammirare il risultato finale.

In questo video (via DSO Gaming), RwanLink rivela Castle Town, un luogo che ha realizzato utilizzando l'Unreal Engine 5.

Il corto dura circa 18 minuti e presenta uno stile artistico particolare. Lo YouTuber ha voluto farlo assomigliare a un film dello Studio Ghibli e ha decisamente fatto un buon lavoro.

Il video ha richiesto a RwanLink quattro mesi e oltre 600 ore di lavoro. L'artista ha anche creato più di 30 personaggi diversi.

Si tratta di una delle migliori creazioni dei fan con l'ausilio dell'Unreal Engine 5 che abbiamo visto, e consigliamo vivamente ai fan di ammirarlo in tutto il suo splendore.

Ciò che lo rende così speciale è il suo stile artistico unico, in grado di ricordare a tratti anche Zelda The Wind Waker. Insomma, RwanLink ha fatto davvero un lavoro degno di nota, a cui va il nostro plauso.

Del resto, proprio il classico per Nintendo 64 è già stato preso di mira dai fan tempo fa, con altrettanto ottimi risultati.

Ad ogni modo, oltre allo storico e indimenticato Ocarina of Time, chissà se la saga tornerà anche nei rifacimenti di The Wind Waker e Twilight Princess, da tempo dati per favoriti come giochi scelti da Nintendo per un eventuale remaster/remake.