Non c'è fretta per Switch 2, Nintendo vuole superare il "concetto tradizionale di ciclo vitale"

Si parla da molto di Switch 2 ma, a quanto pare, Nintendo vorrà cambiare ancora una volta le carte in tavolta per quanto riguarda il concetto classico di console.

A partire proprio dalla console dei record, ovvero l'ibrida, che proprio per il suo grande successo sarà supportata ancora a lungo dalla Grande N a quanto pare.

Come riporta Game Informer, infatti, in una recente condivisione dei risultati finanziari, l'azienda ha spiegato come vuole intraprendere il passaggio generazionale di console, sempre se e quando ci sarà.

Nel rapporto, Nintendo ha spiegato dettagliatamente quale sarà il supporto rivolto a Switch nel 2024:

«Nintendo Switch entrerà nel suo ottavo anno nel marzo 2024. Continueremo a pubblicare nuovi titoli e contenuti per Nintendo Switch senza essere vincolati dal concetto tradizionale di ciclo di vita della piattaforma.»

Quel "non essere vincolati" lascia a intendere che Nintendo ha intenzione di far uscire prodotti per la console nel corso dell'anno, ed oltre.

D'altronde era già stato reso noto che Switch 2 sarà addirittura retrocompatibile, quindi questa nuova dichiarazione non fa altro che rafforzare il tema.

Anche perché nel rapporto si spiega anche che Nintendo «vorrebbe continuare a vedere molti consumatori giocare a Nintendo Switch» per fare in modo che l'azienda possa «mantenere il nostro slancio commerciale», quindi è sempre più difficile immaginare un taglio netto tra le generazioni post-Switch, ora.

È anche difficile immaginare una Switch 2 in generale, perché Nintendo ha smentito di recente tantissime informazioni e rumor sulla console. Il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa ha negato di aver informato gli sviluppatori sui piani per un successore di Nintendo Switch, definendo false le recenti notizie riportate dai media.

Vedremo quindi come sarà il 2024 di Nintendo, mentre si prepara a chiudere un ottimo 2023 con una notizia bomba molto recente, ovvero l'ufficialità del film live-action di The Legend of Zelda.