Nintendo Switch 2, a quanto pare ci siamo quasi

La non ancora annunciata Nintendo Switch 2 non si è mostrata al pubblico, sebbene a quanto pare mancherebbe davvero poco per un reveal.

La nuova versione della piattaforma ibrida, che trovate in versione OLED , è infatti quasi sicuramente in lavorazione.

Basti pensare che di recente Richard Leadbetter di DF ha dichiarato di aver sentito da alcune fonti che la nuova console di Nintendo non sarà dotata di DLA.

Dopo che nelle passate settimane sono circolate altre indiscrezioni su Nintendo Switch 2 e sulle sue capacità confrontate a quelle di PS5 e Xbox Series X|S, arrivano ora altre novità.

Come riportato anche da ComicBook, il reveal della prossima console Nintendo, che si ritiene possa essere un modello aggiornato di Switch, potrebbe essere svelata in un futuro relativamente breve.

Secondo un recente post di Zippo, un insider di Nintendo che in passato ha fornito informazioni precise, Nintendo Switch 2 dovrebbe essere mostrata al pubblico per la prima volta «entro i prossimi due mesi».

Se ciò è vero, significa che lo Switch 2 sarà svelato non più tardi della prima parte di febbraio 2024.

Per quanto riguarda la forma in cui avverrà il reveal, non sono stati condivisi ulteriori dettagli.

Con il precedente modello di Switch, tuttavia, Nintendo ha annunciato la piattaforma con un trailer iniziale che mostrava le capacità della console rivelandone anche la finestra di lancio.

Pertanto, lo stesso tipo di annuncio potrebbe interessare anche la prossima Switch 2.

Ad ogni modo, con ogni probabilità i piani di Nintendo per la sua prossima console potrebbero non essere ancora stati definiti internamente, il che significa che questa finestra potrebbe facilmente cambiare.

In sostanza, fino a quando Nintendo stessa non si dichiarerà pronta a parlare del successore della Switch, non lasciatevi coinvolgere troppo dalle voci che circolano.

Restando in tema, ricordiamo che per quanto riguarda la temuta assenza della retrocompatibilità della nuova console, la Grande N si è già espressa chiaramente.

Parlando invece di giochi, nelle scorse settimane è emerso anche il nome di un titolo Capcom che potrebbe debuttare al lancio anche su Switch 2.

Infine, il tanto atteso GTA 6 potrebbe vedere la luce anche sulla nuova console Nintendo? A quanto pare è arrivata una risposta.