The Legend of Dragoon disponibile su PC, grazie ai fan

Lo scorso anno i giocatori PlayStation hanno visto anche del ritorno di un grande classico dell’era PS One: stiamo parlando del celebre The Legend of Dragoon.

Il gioco, che si ispira fin troppo chiaramente alla saga di Final Fantasy (trovate su Amazon un capitolo classico a prezzo basso), riprende infatti sia lo stile grafico che il sistema di combattimento a turni del gioco Square.

La conversione dell’avventura di Dart e compagni è sicuramente stata accolta con entusiasmo dai fan più nostalgici, sebbene a quanto pare qualche fan ha qualcosa da ridire al riguardo.

Ora, dopo la conferma che The Legend of Dragoon è anche acquistabile anche separatamente, sembra proprio che qualcuno ha deciso di portarlo su PC.

Come riportato anche da DSO Gaming, un team di modder ha lavorato a una versione non ufficiale per PC del JRPG a 32-bit per PlayStation, The Legend of Dragoon.

Questa versione supporta la risoluzione 4K nativa e i 60fps, ed è già possibile scaricarla.

L'edizione non ufficiale per PC si chiama Project: Severed Chains. Si tratta di una versione modificata e di una ricostruzione completa del motore di gioco. È davvero incredibile ciò che questo team è riuscito a realizzare.

Questa versione ha un audio di qualità superiore e un input del controller più preciso. Ha anche il supporto completo del mouse per i menu.

Inoltre, mira ad avere tempi di caricamento quasi nulli con salvataggi istantanei. E sì, ci sono slot di salvataggio illimitati.

Potete scaricare l'ultima versione di questo progetto dal sito ufficiale. Tenete presente che per poterlo eseguire è necessaria la ROM originale del gioco.

Insomma, si tratta di un buon modo per riscoprire un piccolo classico (che abbiamo avuto modo di riscoprire anche noi), anche se non nella sua veste originale.

Ricordiamo in ogni caso che The Legend of Dragoon ha il supporto inedito per i Trofei, assenti ovviamente dalla versione originale uscita su PS1.