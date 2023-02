PlayStation Plus, c’è una grande novità relativa ai giochi classici

PlayStation Plus Premium ha riportato in auge un classico della PS1 come The Legend of Dragoon (oltre a Wild Arms 2 e Harvest Moon: Back To Nature), ma a quanto pare c’è un’altra grande novità.

I giochi classici presenti nel servizio in abbonamento di PlayStation (trovate una gift card per l’abbonamento su Amazon) non erano venduti separatamente, ma a quanto pare le cose sono ora cambiate.

Se il catalogo dei giochi gratis si è arricchito in queste ore con titoli di un certo spessore, tra cui big e giochi classici di spessore, questa novità sarà sicuramente ben accolta.

Come riportato anche da Push Square, infatti, non è necessario abbonarsi al livello più alto del servizio Sony per giocare ai classici, visto che ora sono acquistabili separatamente.

I tre giochi classici del mese sono disponibili per l’acquisto singolo su PS Store, il che significa che è possibile evitare l’abbonamento e acquistare i giochi come qualsiasi altro titolo per PS5 o PS4.

Questa opzione è stata resa disponibile per alcuni titoli PS1, ma non per tutti, quindi vale la pena approfittarne se siete alla ricerca di un tuffo nel passato.

I prezzi sul PS Store sono i seguenti, relativamente al mercato europeo.

The Legend of Dragoon – 9,99 euro

Wild Arms 2 – 9,99 euro

Harvest Moon: Back to Nature – 5,99 euro

Ad ogni modo, se siete abbonati a PS Plus Premium, potrete godere di questi classici PS1 insieme ad altri 14 giochi disponibili su PS5 e PS4. La lista include Horizon Forbidden West, The Quarry, Borderlands 3, Scarlet Nexus e molti altri.

Restando in tema, sempre oggi i cataloghi PS Plus Extra e Premium saluteranno ben 12 giochi, alcuni dei quali davvero molto interessanti.

