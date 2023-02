The Legend of Dragoon, rivelata la lista completa dei Trofei

Coi nuovi giochi gratis offerti con PlayStation Plus Extra e Premium per il mese di febbraio, è stato anche il turno del ritorno di un grande classico dell’era PS1: The Legend of Dragoon.

Il gioco che strizza l’occhio alla saga di Final Fantasy (trovate su Amazon un capitolo classico a prezzo basso) prende dalla serie Square Enix lo stile grafico e il sistema di combattimento a turni.

La conversione per piattaforme current-gen dell’avventura di Dart e compagni è sicuramente un buon modo per recuperare un piccolo classico del passato.

Ora, dopo la conferma che The Legend of Dragoon è da disponibile in forma gratuita per tutti gli abbonati ai tier più alti di PS Plus (o acquistabile anche separatamente), è il momento della lista completa dei Trofei sbloccabili.

Come riportato anche da Push Square, infatti, The Legend of Dragoon è arrivato su PS5 e PS4 il 21 febbraio come parte dell’aggiornamento PS Plus Premium, sebbene il classico JRPG ha dalla sua una serie di Trofei inediti sbloccabili.

In totale abbiamo 47 Trofei, con quattro ori e quattro argenti, oltre al fatto che tra questi c’è – ovviamente – anche l’importantissimo Trofeo di Platino.

La maggior parte dei Trofei è legata ai progressi della storia e premia il completamento dei capitoli, la sconfitta dei vari boss e il reclutamento di nuovi membri del party.

In breve, sembra essere una lista di Trofei abbastanza fattibile, nonostante un certo impegno di fondo: potete trovare l’elenco completo degli obiettivi sbloccabili cliccando qui, ma fate attenzione ai potenziali spoiler.

Ricordiamo che da ieri i giocatori potranno divertirsi con 16 nuovi omaggi disponibili su PS Plus, tra i quali ci sono dei big assolutamente da non perdere.

Purtroppo, però, gli utenti sono stati costretti a rinunciare a diversi giochi gratis: ben 12 titoli sono stati rimossi dal servizio proprio in queste ore.