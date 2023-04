The Last of Us su PC si aggiorna ancora: ecco cosa cambia

La versione PC di The Last of Us Part I continua a essere imperfetta, essendo il gioco ancora pieno di problemi, sebbene è ora il momento di una nuova patch.

Naughty Dog non si è occupata in prima persona del porting del gioco (che trovate su Amazon in versione PS5), un lavoro dato in mano al ben poco autorevole team di Iron Galaxy.

Nella nostra recensione vi abbiamo infatti spiegato che «The Last of Us Part I, su PC, è un gioco rotto. Non parliamo delle qualità del titolo stesso – che resteranno sempre quelle di un capolavoro indiscusso – bensì del modo in cui un prodotto di tale portata sia stato convertito su personal computer.»

Ora, tra un update e l'altro e nonostante tutti i problemi annessi e connessi, sembra proprio che i giocatori su PC abbiano ricevuto un nuovo update.

Naughty Dog ha annunciato la disponibilità della patch 1.0.4 per la versione PC di The Last of Us Part I, la quale migliora l'ottimizzazione di CPU e GPU ma non solo. Poco sotto, il tweet che conferma la notizia.

Patch 1.0.4. is now live for The Last of Us Part I PC, including CPU and GPU optimizations, texture fidelity and resolution improvements on Low and Medium in-game settings, crash fixes, and more.



Read the full patch notes here: https://t.co/tplIeD0py1 pic.twitter.com/LSRLvvXZYg — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 26, 2023

Più nel dettaglio, l'update mira all'ottimizzazione dei processori, messi decisamente alle strette su PC, sebbene a quanto pare sono previsti ulteriori aggiornamenti dedicati, in arrivo nelle prossime settimane.

Ma non solo: la patch 1.0.4 migliora anche il comparto grafico, revisionando le texture utilizzate e migliorando la risoluzione per configurazioni hardware di livello medio-basso.

Inoltre, l'aggiornamento mira a una maggiore stabilità del frame rate del gioco, oltre a vari bug fix atti a ridurre crash e problemi vari.

