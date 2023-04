The Last of Us Stagione 2 non si farà attendere troppo a lungo

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us è arrivata a conclusione, ma ora è nuovamente tempo di parlare della Stagione 2.

Lo show ci ha permesso di rivivere la storia del primo capitolo della serie di videogiochi targata Naughty Dog (che trovate nel remake PS5 su Amazon), per nove episodi davvero ben fatti.

Del resto, solo alcune settimane fa Craig Mazin e Neil Druckmann hanno confermato la Stagione 2 della serie principale.

Ora, dopo che l'attrice Bella Ramsey ha condiviso il pensiero secondo il quale non vede l'ora di approcciarsi alla nuova stagione HBO, sono gli showunner ad aggiornarci sull'inizio delle riprese.

Durante un recente panel con Deadline, Druckmann ha offerto un aggiornamento su quando prenderanno il via i lavori per la seconda stagione.

L'autore ha infatti fatto notare che ci vorranno mesi, non anni, prima che inizino le riprese.

Se a questo aggiungiamo i precedenti commenti di Pedro Pascal e Bella Ramsey sull'inizio delle riprese, attese verso la fine di quest'anno o all'inizio del prossimo, sembra che le cose si stiano muovendo nella giusta direzione.

Nelle prossime settimane arriveranno quindi anche aggiornamenti sul casting della seconda stagione, incluso quello molto atteso relativo al personaggio di Abby.

Al momento non abbiamo idea di cosa aspettarci dalla seconda stagione di The Last of Us: Mazin ha del resto ribadito che sono in programma altre stagioni oltre la seconda.

Ma non solo: gli showrunner hanno dichiarato di non sentirsi vincolati dal materiale di partenza per quanto riguarda la gestione del destino di Joel nella seconda stagione, quindi è possibile che il suo ruolo nella storia possa cambiare.

Del resto, gli autori potrebbero “giocare” con la linea temporale della Part II, tanto che non è chiaro se il personaggio Abby farà la sua apparizione sin da subito oppure no.