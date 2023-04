The Last of Us Stagione 2, parla Bella Ramsey: «Sono aperta a tutto»

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us è arrivata a conclusione, visto che è nuovamente tempo di parlare della Stagione 2.

Lo show ci ha permesso di rivivere la storia del primo capitolo della serie omonima targata Naughty Dog (che trovate anche nel remake PS5 su Amazon), per nove episodi che hanno sicuramente soddisfatto critica e pubblico.

Craig Mazin e Neil Druckmann hanno confermato la Stagione 2 della serie principale, una serie a cui Bella Ramsey (Ellie) sembra essere già particolarmente affezionata.

Come riportato anche da ComicBook, Ramsey ha condiviso il pensiero secondo il quale non vede l'ora di approcciarsi alla nuova stagione HBO.

Nel corso di un'intervista con L'Officiel l'attrice ha dichiarato di essere aperta a tutto e di essere entusiasta di vedere come il secondo gioco verrà adattato in uno show televisivo, ma anche di non vedere l'ora di girare più sequenze di combattimento.

Ellie è la protagonista di Part II e quindi dovrà affrontare più nemici, visto che la storia è incentrata sulla violenza e sulla ricerca attiva di persone da uccidere, anziché sul proteggere qualcuno.

«Sono aperta a tutto», ha reso noto Ramsey. «Non vedo l'ora di vedere come Craig e Neil adatteranno la storia del secondo gioco in un'altra stagione. In realtà non vedo l'ora di combattere di più, ma questo è solo per me, non per Ellie».

Al momento non abbiamo idea di cosa aspettarci dalla seconda stagione di The Last of Us: Mazin ha del resto ribadito che sono in programma altre stagioni oltre la numero 2, attualmente in pre-produzione.

Ma non solo: gli showrunner hanno dichiarato di non sentirsi vincolati dal materiale di partenza per quanto riguarda la gestione del destino di Joel nella seconda stagione, quindi è possibile che il suo ruolo nella storia possa cambiare.

Infine, sempre Craig Mazin e Neil Druckmann potrebbero “giocare” con la linea temporale della Part II, tanto che non è chiaro se il personaggio Abby farà la sua apparizione sin da subito oppure no.