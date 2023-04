The Last of Us, la Stagione 2 potrebbe cambiare il destino di Joel: «Non ci sentiamo costretti»

Dopo l’incredibile successo ottenuto dalla prima season di The Last of Us, gli autori hanno già iniziato a riflettere sugli elementi più importanti che dovranno essere introdotti nella Stagione 2, che sarà fortemente ispirata al suo sequel videoludico.

Gli eventi dovrebbero infatti seguire fedelmente la narrazione di Part II (lo trovate su Amazon), ma HBO ha già dimostrato di essere pronta a deviare dal materiale originale, qualora lo ritenga necessario per adattare il tutto al meglio sul medium televisivo.

Fino a questo momento non si erano però visti stravolgimenti clamorosi nella narrazione, ma il tutto potrebbe cambiare con l’adattamento di Part II, che potrebbe scegliere di modificare — anche solo parzialmente — il destino di Joel.

In un’intervista rilasciata alla rivista Esquire (via VGC), l’autore Craig Mazin ha infatti sottolineato che sia lui che Neil Druckmann «non si sentono costretti» a seguire il materiale originale in ogni suo dettaglio.

Attenzione: da questo momento troverete spoiler su The Last of Us Part II. Se non l’avete ancora giocato, sconsigliamo vivamente di proseguire la lettura.

Il riferimento è indubbiamente a una delle scene più sconvolgenti e significative dei primi momenti di The Last of Us Part II, quando siamo costretti ad assistere alla brutale uccisione di Joel da parte di Abby: un’azione che metterà in moto gli eventi della seconda avventura di Ellie.

Craig Mazin ha sottolineato che non ha alcun tipo di paura ad uccidere i personaggi delle sue serie, ma che allo stesso tempo non è detto che gli eventi della serie seguano necessariamente quelli del gioco: in altre parole, il destino di Joel potrebbe essere diverso da quello del videogioco Naughty Dog.

Anche l’attrice Bella Ramsey ha sottolineato di non essere sicura di essere «emotivamente pronta» qualora si decidesse di adattare davvero quella scena, mentre Pedro Pascal è sembrato più scettico sulla possibilità di cambiare ciò che accade a Joel:

«Non avrebbe senso aver seguito così fedelmente il primo gioco per poi cambiare strada così tanto».

Ovviamente non possiamo sapere con certezza ciò che accadrà davvero, ma le parole di Craig Mazin non possono che aver suscitato curiosità nei fan, soprattutto in seguito alle discussioni causate in rete dagli eventi di The Last of Us Part II: toccherà attendere l’uscita della Stagione 2 per scoprire tutti i dettagli sulla decisione finale.

Va comunque sottolineato che anche nella prima stagione ci sono state scene modificate: una di queste si è rivelata particolarmente controversa e rischia perfino di vincere un premio — ironico, ma pur sempre un premio.

In attesa di scoprire quale sarà il destino di Joel, Pedro Pascal potrebbe essere pronto al debutto in un altro universo videoludico, questa volta al cinema: Jack Black lo ha infatti candidato come potenziale Wario in Super Mario Bros. 2.

Craig Mazin ha anche avuto modo di anticipare il possibile The Last of Us Part III, svelando che potrebbe non essere quello che tutti i fan della serie si aspettano.