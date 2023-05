The Last of Us Stagione 2 correggerà un "difetto" della Stagione 1

Le riprese della seconda stagione della serie HBO su The Last of Us devono ancora prendere il via, sebbene ora sono emersi altri dettagli sulla prossima serie di episodi.

Dopo che la Stagione 1 ci ha permesso di rivivere la storia del primo capitolo della serie Naughty Dog (che trovate anche nel remake PS5 su Amazon), i fan sono pronti a emozionarsi con la seconda.

Advertisement

Craig Mazin e Neil Druckmann hanno da tempo confermato la Stagione 2 della serie principale, la quale si ispirerà alla Part II uscita su PS4.

Ora, dopo che Mazin è tornato a parlare del processo creativo che seguiranno lui e Druckmann per trasformare il secondo videogioco in serie TV, è il momento di parlare delle creature.

Una cosa che lo showrunner ha lasciato intendere in vista dell'uscita della seconda stagione è che, a quanto pare, ci saranno più nemici con cui i personaggi dovranno confrontarsi.

Molti hanno infatti criticato la mancanza di Infetti nella prima stagione, quindi questa sarà sicuramente una decisione popolare.

«Sicuramente spingeremo in avanti anche la tecnologia che utilizzeremo», ha dichiarato Mazin in un'intervista a Deadline.

E ancora, l'autore ha poi aggiunto: «Abbiamo imparato molto, in particolare per quanto riguarda gli Infetti e come realizzare meglio le scene con loro. Quindi, continueremo a spostare l'asticella sempre più in alto. Questa è la nostra chiamata alle armi».

E se gli showrunner potrebbero “giocare” con la linea temporale della Part II, non è quindi da escludere che nemici iconici come il mostruoso Rat King possano davvero fare la loro apparizione già nella Stagione 2.

Restando in tema, l'infezione da Cordyceps nel videogioco originale era stata inizialmente concepita come una «idea misogina».

Ma non solo: appena alcune settimane fa, sempre Mazin aveva ribadito che sono in programma altre stagioni oltre la seconda, attualmente in pre-produzione.