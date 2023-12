The Last of Us Stagione 2, Bella Ramsey è già "pronta" agli hater

Tra non molto prenderanno finalmente il via le riprese della seconda stagione di The Last of Us di HBO.

Dopo una lunga pausa, i lavori per la trasposizione della storia di The Last of Us Part II (che trovate su Amazon) riceveranno infatti il fischio di inizio.

La seconda stagione dello show HBO è quindi pronta a partire, con una release fissata nel 2025.

Ora, dopo che Bella Ramsey, interprete di Ellie, ha reso noto che intende giocare a The Last of Us Part II Remastered prima di girare la seconda stagione della serie, l'attrice sembra anche pronta ai soliti hater che si riverseranno sul web.

Ramsey ha detto di essere del tutto disinteressata all'eventuale odio online che verrà riversato in occasione dell'uscita della seconda stagione.

Qualunque decisione verrà presa dagli showrunner, sono certa che susciterà delle opinioni. È davvero bello riuscire, ora, a vivere tutto ciò con un certo distacco.

E ancora, l'attrice ha speso due parole anche riguardo la sua condizione neurologica: «Non sarei un'attrice se non fosse per la mia neurodivergenza. È solo una parte di me ed è incredibilmente utile in termini di recitazione. Una delle mie caratteristiche è che ho livelli di percezione visiva pazzeschi rispetto a tutte le altre cose.

«Ho osservato le persone e assorbito tutto fin da quando ero molto giovane... tutti i personaggi che interpreto hanno un elemento che è già dentro di me perché ho visto qualcuno essere così prima», ha concluso.

Ricordiamo che in concomitanza con l'uscita della prima stagione, Ramsey parlò delle critiche e delle ostilità che circondano le "trame gay" della serie, con un messaggio diretto proprio agli hater.

Vero anche che sempre Bella Ramsey, che interpreta Ellie, ha anche fatto chiarezza su cosa aspettarsi da questa seconda stagione.

Infine, restando sempre in tema, secondo quanto rivelato da Craig Mazin, il ruolo di Abby è stato assegnato, sebbene resta ancora da vedere quale attrice avrà la parte.