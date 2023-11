Ellie giocherà a The Last of Us Part II Remastered, prima della Stagione 2

A breve prenderanno il via le riprese della seconda stagione di The Last of Us.

Come noto, infatti, tra poche settimane inizieranno i lavori per la trasposizione della storia di The Last of Us Part II (che trovate su Amazon).

La seconda stagione dello show HBO è infatti pronta a partire, con Craig Mazin ottimista circa il fatto che lo show avrebbe visto la luce per il 2025.

Ora, dopo che la seconda stagione di The Last of Us ha apparentemente posticipato le date delle riprese, a prendere la parola è Bella Ramsey, interprete di Ellie.

Come riportato anche da PlayerStation, Ramsey intende giocare a The Last of Us Part II Remastered prima di girare la seconda stagione della serie.

Incoraggiata a non giocare al capitolo originale relativamente ai lavori prima stagione, a quanto pare l'attrice intende farlo per prepararsi a ciò che verrà.

Alla domanda di The Movie Podcast, Ramsey ha risposto che potrà approfittare dell'uscita di The Last of Us Part II Remastered su PS5 per giocarci, prima dell'inizio delle riprese della seconda stagione dello show a Vancouver, in Canada.

Staremo a vedere se il fatto di conoscere la storia in anticipo aiuterà la giovane attrice a entrare ancora di più nella parte, dopo il già ottimo lavoro compiuto per la prima stagione.

Ramsey sarà co-protagonista dello show insieme all'attrice di Abby, non ancora rivelata, e a Pedro Pascal (Joel).

L'attesissima seconda stagione non debutterà prima del 2025, ma i preparativi per il nuovo cast e l'inizio delle riprese sono già a buon punto.

Vero anche che sempre Bella Ramsey, che interpreta Ellie, ha anche fatto chiarezza su cosa aspettarsi da questa seconda stagione.

Ma non solo: secondo quanto rivelato da Craig Mazin, il ruolo di Abby è stato assegnato, sebbene resta ancora da vedere quale attrice avrà la parte.