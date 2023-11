The Last of Us, la Stagione 2 avrebbe già scelto la sua Abby

Nelle scorse ore vi avevamo segnalato come si fosse finalmente sbloccata la situazione per la Stagione 2 di The Last of Us: dopo la fine degli scioperi a Hollywood, HBO ha già reso noto di aver iniziato i lavori per la nuova season.

La prima stagione è stata un incredibile trionfo, riuscendo ad avvicinare al brand anche spettatori che non avevano mai giocato prima d'ora con l'esclusiva PlayStation: inevitabile dunque che si svolgesse una seconda season che, proprio come nei videogiochi, proseguirà la storia di Ellie narrando gli eventi di Part 2 (lo trovate su Amazon).

E come i fan certamente sapranno, uno dei personaggi più importanti del sequel di The Last of Us è indubbiamente Abby, motivo per il quale c'è molta curiosità nel scoprire chi sarà l'attrice scelta da Craig Mazin e Neil Druckmann.

Secondo le ultime indiscrezioni del giornalista Jeff Sneider, pare che questa scelta sia già stata fatta: si tratterebbe dell'attrice Kaitlyn Dever, nota soprattutto per i suoi ruoli nelle serie TV Unbelievable e Dopesick - Dichiarazione di Dipendenza, per i quali ha ricevuto anche candidature ai Golden Globe e agli Emmy.

Sneider riferisce che le due parti starebbero già parlando per trovare un accordo: in particolar modo, gli autori dello show sarebbero rimasti particolarmente convinti che sia lei la figura giusta dopo averla vista all'opera nel film Nessuno ti salverà, uscito proprio quest'anno.

Un ulteriore indizio arriva dai follow su Instagram di Craig Mazin: l'autore segue soltanto 71 persone, tra le quali vi è appunto la stessa Kaitlyn Dever.

Chiaramente vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di una conferma ufficiale, ma ammettiamo che vedere la Dever nei panni di Abby è un'ipotesi decisamente affascinante. Vi terremo prontamente informati non appena avremo novità in più o conferme sulla Stagione 2 di The Last of Us.

Craig Mazin aveva già anticipato che la sua scelta di Abby avrebbe sorpreso fan e opinione pubblica: effettivamente, prima di queste indiscrezioni, pochissimi avevano ipotizzato il nome della Dever come candidabile.

Per quanto riguarda invece il futuro del brand nell'ambito videoludico, restano ancora molti interrogativi sul misterioso capitolo in multiplayer. Tuttavia, nonostante diverse voci sostenessero il contrario, alla fine potrebbe farcela a uscire.