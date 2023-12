La Stagione 2 di The Last of Us uscirà nel 2025: è ufficiale

Il ritorno di The Last of Us dovrà necessariamente farsi attendere un po' più a lungo: HBO ha infatti confermato che l'uscita della seconda stagione arriverà soltanto nel corso del 2025.

La Stagione 2 di The Last of Us seguirà la conclusione della prima season e sarà ispirata agli eventi visti in Part II (lo trovate su Amazon), facendoci scoprire le prossime emozionanti esperienze che attendono Ellie.

La piattaforma streaming Max ha infatti svelato nelle scorse ore un trailer con tutti gli show televisivi in arrivo nel corso del prossimo anno: tra questi è balzata subito agli occhi l'assenza della serie con Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Pochi istanti dopo è arrivata la conferma ufficiale tramite i canali social della compagnia: HBO ha annunciato definitivamente che la Stagione 2 di The Last of Us arriverà solo tra due anni, senza una finestra temporale più precisa.

La notizia, ad onor del vero, era nell'aria già da diverso tempo: proprio nelle scorse giornate era infatti emerso che l'inizio delle riprese sarebbe iniziato soltanto il prossimo febbraio.

Del resto, lo sciopero di Hollywood degli scorsi mesi aveva di fatto bloccato ogni possibile inizio della produzione, rendendo estremamente difficile che la Stagione 2 potesse uscire nel corso del 2024.

E dato che le riprese non sono ancora tecnicamente nemmeno iniziate, è altrettanto difficile riuscire a stabilire con certezza una finestra temporale definitiva, ma l'intenzione della produzione è sicuramente di riuscire a trasmettere la prima puntata entro la fine del 2025.

Vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena arriveranno ulteriori aggiornamenti in merito o comunicazioni ufficiali.

Nel frattempo, Neil Druckmann ha comunque anticipato che nel corso della Stagione 2 vedremo anche alcune scene tagliate da The Last of Us Part II, che dovrebbero essere reintrodotte anche nella Remastered in arrivo.

Tra le novità in arrivo nella prossima versione del capolavoro di Naughty Dog ci sarà anche una speciale modalità roguelike, mostrata da vicino in un trailer dedicato.