The Last of Us Stagione 2, Bella Ramsey è entusiasta di spingersi oltre

Lo sciopero che ha coinvolto tutte le professionalità del mondo di Hollywood, e che ha colpito anche le produzioni televisive come la seconda stagione di The Last of Us, è finito.

A breve inizieranno quindi i lavori per la trasposizione della storia narrata in The Last of Us Part II (che trovate su Amazon).

La seconda stagione del premiato show di HBO è quindi pronta a partire, con una data di inizio riprese fissata solo alcuni giorni fa.

Del resto, lo showrunner Craig Mazin si era detto ottimista circa il fatto che la seconda stagione avrebbe visto la luce per il 2025.

Ora, come riportato anche da GameSpot, la serie TV The Last of Us di HBO tornerà per una seconda stagione e la star Bella Ramsey, che interpreta Ellie, ha fatto chiarezza su cosa aspettarsi.

Parlando con Collider, Ramsey ha detto che le «cose davvero intense» e gli stunt fanno parte del fascino della seconda stagione. L'attrice non vede quindi l'ora di farsi "potenzialmente" male.

«Ellie è ovviamente più in forma fisicamente nella seconda stagione. Adoro le acrobazie e mi piace svegliarmi con i lividi il giorno dopo e ritrovarmi con un occhio nero, solo perché mi fa sentire bene averlo fatto», ha detto Ramsey.

Ramsey ha poi aggiunto che non vede l'ora di girare le scene con Dina, un personaggio che compare in The Last of Us Part II e che apparirà anche nello show.

La star ha avuto modo di cimentarsi in alcune scene romantiche nella Stagione 1 per l'episodio Left Behind con Storm Reid, che interpretava Riley, ma Ramsey è entusiasta di spingersi oltre nella Stagione 2.

«Ovviamente ho avuto un episodio nella Stagione 1 con Ellie e Riley, ma avere una trama per tutta la serie parlando di Ellie e Dina è davvero eccitante», ha detto Ramsey.

Oltre a Dina (e i fan hanno già in mente il nome di chi potrebbe interpretarla), la seconda stagione avrà come protagonista il personaggio di Abby.

Secondo Craig Mazin, il ruolo è stato assegnato, sebbene resta ancora da vedere quale attrice avrà la parte.