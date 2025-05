Il ritorno di Rayman sarebbe tutto italiano

Per chi è cresciuto con le console degli anni ’90, il nome Rayman evoca ricordi vividi di livelli coloratissimi, musica trascinante e platforming creativo.

E sebbene l’ultima grande avventura di Rayman risalga al 2013 con Rayman Legends (che trovate ancora su Amazon), i fan non hanno mai smesso di sperare in un ritorno.

Ora, a distanza di oltre un decennio, i segnali sembrano finalmente convergere verso una buona notizia: Ubisoft Milan sarebbe al lavoro su un nuovo progetto tripla A dedicato proprio al brand Rayman.

Alcuni utenti hanno scovato online offerte di lavoro molto esplicite. Il team milanese di Ubisoft Milan — noto per il successo di Mario + Rabbids Kingdom Battle e del sequel Sparks of Hope (che ha tra l’altro visto il ritorno di Rayman in un DLC) — è alla ricerca di un Senior Game Designer e di un 3D Gameplay Animator per un titolo Rayman di fascia alta.

Le descrizioni parlano chiaramente di un progetto ambizioso, con attenzione particolare all’esperienza utente, al gameplay fluido e all'aderenza alla visione artistica originale.

Queste informazioni arrivano poco dopo le prime conferme secondo cui Ubisoft Milan sarebbe impegnata nello sviluppo di un remake di Rayman. Tutto lascia quindi pensare che non si tratterà di un titolo completamente nuovo, ma piuttosto della rivisitazione di uno dei classici (forse l’originale del 1995?) in chiave moderna, per le piattaforme attuali.

Da fan di lunga data di Rayman, questa notizia mi riempie di entusiasmo e nostalgia. Ubisoft ha spesso trascurato questa IP a favore di franchise più redditizi, ma Rayman ha ancora tanto da dire, specialmente in un panorama dove i platform stanno lentamente tornando in auge.

Un remake fatto bene potrebbe essere il modo perfetto per testare le acque e, chissà, magari spianare la strada a un vero e proprio Rayman 4. In ogni caso, rivedere il nostro eroe fluttuante in azione sarebbe già una piccola vittoria per tutti i videogiocatori cresciuti a colpi di melodia e salti perfetti.