Neil Druckmann riapre su The Last of Us Part 3: «Lo farei al volo»

Dopo aver dedicato gli ultimi anni allo sviluppo della serie The Last of Us, incluse le diverse rimasterizzazioni della duologia, oggi Naughty Dog vuole tornare a dedicarsi a nuovi progetti inediti.

Oltre al già annunciato Intergalactic, Neil Druckmann ha ammesso nelle scorse ore che c'è già un altro gioco in sviluppo non ancora annunciato, nel quale ricoprirà più che altro un ruolo da mentore.

Difficile che si tratti proprio di un sequel di The Last of Us Part 2, anche se Neil Druckmann ha dimostrato di essere particolarmente indeciso sull'opportunità di fare un terzo capitolo.

Inizialmente aveva ammesso che ci sarebbero state pochissime possibilità di realizzarlo, salvo poi aprire nuovamente le porte e svelare che The Last of Us Part 3 sarebbe stato possibile «se le stelle si allineeranno».

In un'intervista rilasciata al podcast Sacred Symbols (via ComicBook), Neil Druckmann è tornato proprio su quei commenti, confermando di non voler chiudere a prescindere le porte su The Last of Us Part 3. Ma c'è un'importante condizione: dovranno esserci le idee giuste per giustificare lo sviluppo di un terzo capitolo della storia.

«Anche se sono il custode di questo franchise, è importante che sia tutto di alta qualità. Non voglio solo crearne tanti. Voglio pensare a lungo su tutto ciò che creiamo. Quando abbiamo realizzato il parco giochi a tema, ci siamo uniti a Universal e abbiamo scelto le migliori persone possibili per creare [l'attrazione] della casa infestata di Halloween. Quando abbiamo fatto lo show, abbiamo scelto quelli che ritengo essere i migliori produttori televisivi in HBO e stiamo realizzando la migliore versione possibile. Se dovessimo tornare [su The Last of Us], mi assicurerei che ci sia una storia degna. Io amo quel mondo, amo quei personaggi: con l'opportunità giusta e con l'idea giusta, sì, lo farei al volo».

Il messaggio di Neil Druckmann appare dunque chiaro: se dovessimo vedere The Last of Us Part 3 non sarà solo perché è un franchise importante, ma anche perché Naughty Dog riterrà che ci sia un'altra storia degna di essere raccontata e che possa aggiungere qualcosa alla trama.

Un po' come è accaduto con Part 2, del resto, che ha saputo sorprendere gli appassionati e la critica. Non dovremmo aspettarci un terzo capitolo al momento, ma il fatto che ci sia più di uno spiraglio in vista è sicuramente un'ottima notizia, rispetto alle scorse settimane.