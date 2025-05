PlayStation Store, sconti fino al 90% con "Un multiverso di giochi": ecco i migliori

PlayStation Store ha appena inaugurato la nuova promozione settimanale: da questo momento è disponibile "Un multiverso di giochi", che vi propone offerte fino al 90% su tantissimi dei migliori titoli su console.

Si tratta di una promozione pensata prevalentemente per i contenuti aggiuntivi, ma sono comunque disponibili tantissimi titoli in versione standard o Deluxe a prezzi da non lasciarvi scappare (trovate gift card per i vostri acquisti su Amazon).

Come sempre abbiamo provato a riepilogare per voi le migliori occasioni disponibili sullo store, per quanto riguarda i giochi completi da acquistare: le trovate qui di seguito.

Un multiverso di giochi: migliori offerte su PS Store

Armored Core VI Fires of Rubicon a 41,99€ (anziché 69,99€)

a 41,99€ (anziché 69,99€) Atomic Heart: Gold Edition a 39,99€ (anziché 99,99€)

a 39,99€ (anziché 99,99€) A Way Out a 8,99€ (anziché 29,99€)

a 8,99€ (anziché 29,99€) Batman: Return to Arkham a 4,99€ (anziché 49,99€)

a 4,99€ (anziché 49,99€) Borderlands 3: Next Level Edition a 7,49€ (anziché 74,99€)

a 7,49€ (anziché 74,99€) Dead Space Digital Deluxe a 22,49€ (anziché 89,99€)

a 22,49€ (anziché 89,99€) Dragon Ball Z: Kakarot a 9,79€ (anziché 69,99€)

a 9,79€ (anziché 69,99€) EA Sports FC 25 Ultimate Edition a 43,99€ (anziché 9,99€)

a 43,99€ (anziché 9,99€) Far Cry 6 Gold Edition a 24,99€ (anziché 99,99€)

a 24,99€ (anziché 99,99€) Football Manager 2024 a 14,99€ (anziché 59,99€)

a 14,99€ (anziché 59,99€) God of War Ragnarok Digital Deluxe Edition a 50,39€ (anziché 89,99€)

a 50,39€ (anziché 89,99€) Grand Theft Auto V PS4 + PS5 a 19,79€ (anziché 59,99€)

a 19,79€ (anziché 59,99€) Helldivers 2 a 31,99€ (anziché 39,99€)

a 31,99€ (anziché 39,99€) Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition a 25,49€ (anziché 84,99€)

a 25,49€ (anziché 84,99€) Injustice 2: Legendary Edition a 5,49€ (anziché 54,99€)

a 5,49€ (anziché 54,99€) Kingdom Come: Deliverance a 5,99€ (anziché 29,99€)

a 5,99€ (anziché 29,99€) Kingdom Hearts All-In-One a 43,99€ (anziché 109,99€)

a 43,99€ (anziché 109,99€) La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra a 5,19€ (anziché 39,99€)

a 5,19€ (anziché 39,99€) LEGO Star Wars: Skywalkers Saga Deluxe a 13,99€ (anziché 69,99€)

a 13,99€ (anziché 69,99€) Lost Judgment a 11,99€ (anziché 59,99€)

a 11,99€ (anziché 59,99€) Marvel's Spider-Man: Miles Morales a 29,99€ (anziché 59,99€)

a 29,99€ (anziché 59,99€) Metro Exodus a 5,99€ (anziché 29,99€)

a 5,99€ (anziché 29,99€) Need for Speed Heat Deluxe Edition a 7,99€ (anziché 79,99€)

a 7,99€ (anziché 79,99€) Persona 3 Reload a 34,99€ (anziché 69,99€)

a 34,99€ (anziché 69,99€) Persona 5 a 8,99€ (anziché 59,99€)

a 8,99€ (anziché 59,99€) Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition a 19,99€ (anziché 99,99€)

a 19,99€ (anziché 99,99€) Sonic X Shadow Generations a 34,99€ (anziché 49,99€)

a 34,99€ (anziché 49,99€) Tales of Arise a 9,99€ (anziché 39,99€)

a 9,99€ (anziché 39,99€) Unravel Two a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Warhammer 40,000: Space Marine 2 a 41,99€ (anziché 69,99€)

Come sempre vi ricordo che queste sono soltanto selezioni parziali: se volete consultare la lista completa di offerte, che includono oltre 2200 giochi e DLC, potete dirigervi al seguente indirizzo.

La promozione terminerà il 5 giugno 2025, dunque avete a disposizione circa due settimane per approfittare di queste offerte.

Nel frattempo, non dimenticatevi di dare un'occhiata anche alle promozioni dedicate agli indie su PlayStation Store.