The Last of Us Stagione 2, altra brutta notizia per l'inizio delle riprese

Ora che lo sciopero che ha coinvolto tutte le professionalità del mondo di Hollywood è finito, a breve prenderanno il via le riprese della seconda stagione di The Last of Us.

Difatti, tra poche settimane inizieranno i lavori per la trasposizione della storia narrata in The Last of Us Part II (che trovate su Amazon).

La seconda stagione dello show HBO è pronta a partire, con una data di inizio delle riprese fissata solo alcune settimane fa.

Lo stesso showrunner Craig Mazin si era detto ottimista circa il fatto che la seconda stagione avrebbe visto la luce per il 2025.

Ora, come riportato anche da TheGamer, la seconda stagione di The Last of Us ha apparentemente posticipato le date delle riprese, che dovrebbero terminare il 9 settembre 2024.

Secondo diversi annunci online, l'inizio delle riprese è infatti previsto per febbraio, mentre la data originariamente annunciata era gennaio.

Un elenco ddella Director's Guild of Canada riporta le riprese della seconda serie di "Mega Sword", ossia il working title di The Last of Us Stagione 2, fissate tra il 20 febbraio e il 9 settembre.

Tenendo conto di ciò, probabilmente non dovremmo aspettarci una data di debutto nel 2024, poiché è molto probabile che la prossima stagione esca nel 2025.

Alcuni ipotizzano che questo ritardo sia anche la prova che Pedro Pascal (Joel) abbia accettato il ruolo di Reed Richards nel Marvel Cinematic Universe nel film dedicato ai Fantastici Quattro, poiché altresì il tutto avrebbe complicato la sua agenda.

Staremo a vedere se verranno rilasciate ulteriori informazioni nelle prossime settimane.

Vero anche che la star Bella Ramsey, che interpreta Ellie, ha invece fatto chiarezza su cosa aspettarsi da questa seconda stagione.

Ma non solo: secondo Craig Mazin, il ruolo di Abby è stato assegnato, sebbene resta ancora da vedere quale attrice avrà la parte.