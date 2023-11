The Last of Us, via libera alle riprese della Stagione 2

Dopo il grande sciopero che ha coinvolto tutte le professionalità del mondo di Hollywood, che ovviamente ha colpito anche le produzioni televisive, la seconda stagione di The Last of Us potrà avviare ufficialmente le sue riprese a partire dal gennaio del 2024.

Iniziano quindi i lavori per la trasposizione della storia narrata in The Last of Us Part II (che trovate su Amazon), con l'introduzione di un nuovo arco narrativo e nuovi personaggi, ovviamente.

Lo showrunner Craig Mazin si era detto ottimista circa il fatto che la seconda stagione avrebbe visto la luce per il 2025.

The Last of Us è stato rinnovato per la seconda stagione prima della messa in onda del finale della prima stagione. Tuttavia, gli scioperi hanno messo in pausa la produzione, che per un lungo periodo è stata effettivamente a rischio.

La prima stagione di The Last of Us esordì il 15 gennaio 2023 ed è stata rinnovata per la seconda stagione il 27 gennaio 2023, dopo che l'episodio di apertura ha superato i 22 milioni di visualizzazioni. Lo showrunner Craig Mazin ha rivelato che la seconda stagione sarà divisa in due parti, dichiarando che «lo show non si concluderà con la seconda stagione a meno che gli spettatori non lo guardino e venga cancellato.».

Dopo le prime indiscrezioni sulla data di inizio delle riprese della stagione, che effettivamente era già ipotizzabile fosse all'inizio del 2024, ora è arrivata la conferma definitiva dai documenti di produzione.

Come emerge dalla production list del FTIA (Film & Television Industry Alliance), le riprese della seconda stagione di The Last of Us inizieranno il 7 gennaio 2024 a Vancouver, in Canada.

La conclusione dello sciopero SAG-AFTRA per quanto riguarda Hollywood ha quindi permesso di sbloccare tantissime produzioni. Uno sciopero che, per quanto riguarda il mondo dei videogiochi, potrebbe partire presto per il mancato accordo di qualche tempo fa.