The Last of Us Stagione 2, "quella" scena a quanto pare ci sarà

La seconda stagione di The Last of Us è lavorazione e a quanto pare nella serie ci sarà una sequenza molto attesa e "temuta" dai fan.

La nuova serie - che ricordiamo essere per l'Italia un’esclusiva Sky e NOW - si baserà sugli eventi visti in The Last of Us Part II (che trovate su Amazon).

Advertisement

Nel cast rivedremo Pedro Pascal come Joel assieme a Bella Ramsey nei panni di Ellie, oltre a una serie di nuovi attori, tra cui anche l'interprete di Abby, personaggio chiave del gioco.

Ora, come riportato anche da Looper, alcune foto dal set confermano che una delle scene più strazianti del gioco ci sarà.

Attenzione: da ora troverete spoiler sia sul videogioco che sulla seconda stagione di The Last of Us. Procedete a vostro rischio.

Le riprese della seconda stagione sono in corso e gli ultimi sviluppi sembrano suggerire che lo show adatterà probabilmente il momento più controverso e drammatico del videogioco.

I giocatori sanno già che il personaggio di Pedro Pascal, Joel, muore nel sequel. La sua fine avviene per mano di Abby (o meglio, per via dei colpi di una mazza da golf).

Sebbene si possa sempre sperare che la serie televisiva faccia qualcosa di diverso, sembra che l'adattamento sarà invece parecchio fedele, secondo quanto riportato da Global News.

L'articolo contiene un video delle riprese della produzione in un'enorme casa immersa nella foresta, che assomiglia terribilmente alla villa in cui Joel muore.

Su X, @TheLastofUsNews ha riferito che le scene sono già state girate nella casa, il che significa che probabilmente quel momento è già avvenuto.

Sebbene Joel muoia all'inizio del gioco, appare in alcuni flashback in seguito, quindi Pascal potrebbe avere ancora un po' di tempo da dedicare alle riprese.

Probabilmente, la scena della morte di Joel sarà ancora uno shock per i fan, mentre coglierà completamente alla sprovvista chiunque sia riuscito a evitare gli spoiler per tutto questo tempo.

Restando in tema, Isabela Merced, che in The Last of Us Stagione 2 interpreta Dina, ha da poco iniziato a girare le sue scene, sapendo anche che una "superstar" si è unita al cast.

Ma non è tutto: l'episodio 3 della prima stagione di The Last of Us ha raccontato la storia d'amore tra Bill e Frank: giorni fa l'attore Nick Offerman ha voluto affrontare il tema dell'omofobia.