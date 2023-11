The Last of Us Part II Remastered, spuntano dettagli sulla nuova modalità roguelike

Pochi giorni fa è arrivata la conferma di alcune clamorose indiscrezioni: Naughty Dog sta per lanciare sul mercato The Last of Us Part II Remastered, l'edizione rimasterizzata per PS5 di uno dei più grandi capolavori della scorsa generazione.

Non si tratta soltanto di una rivisitazione grafica della seconda avventura di Ellie (che potete trovare su Amazon), ma una sua vera e propria edizione definitiva, tant'è vero che stanno venendo introdotte diverse novità interessanti.

Tra queste una di quelle che aveva destato maggiore curiosità era la modalità No Return, descritta come un survival roguelike in cui specializzare approccio e abilità del nostro protagonista, con tanto di battaglie boss lungo il percorso.

In attesa di ulteriori dettagli ufficiali da parte di Naughty Dog, pare che il profilo LinkedIn di un ex sviluppatore ci abbia già fornito alcuni approfondimenti molto intriganti: i fan hanno infatti scoperto che la pagina di Colin Freeman, Integrated QA/Developer Support per la compagnia aveva parlato proprio di questa modalità.

Stando alle informazioni incluse in questa pagina, pare che la modalità No Return avrà ben 12 livelli diversi giocabili: da chiarire invece se si tratta di location totalmente inedite o se saranno riproposte le stesse missioni già viste nella campagna principale.

Lo sviluppatore infatti sottolinea che tra le sue mansioni c'è stato proprio il test di 12 scenari su The Last of Us Part II Remastered, oltre a diversi aggiustamenti relativi a dialoghi, collisioni, effetti di luce e tanto altro ancora. Non è ovviamente chiaro se saranno "solo" 12 o se ci saranno scenari in più, ma questo dovrebbe essere il numero minimo che i fan potranno aspettarsi.

Ovviamente, non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di novità ufficiali, ma la modalità No Return sembra essere davvero promettente: ricordiamo che è già stato confermato ufficialmente che tra i protagonisti giocabili ci saranno anche Tommy, Dina, Jesse, Lev e Mel, con ulteriori personaggi che i fan dovranno sbloccare gradualmente.

Se avevate già acquistato The Last of Us Part II, vi ricordiamo che non sarà necessario acquistare nuovamente l'intero gioco, ma solo un upgrade abbastanza economico.