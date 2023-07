The Last of Us Part II, a tre anni dall'uscita, «sembra migliore di molti giochi PS5»

The Last of Us Part II è stato un titolo seminale, tanto che ad anni dall'uscita i fan ancora ne parlano.

Il capolavoro di Naughty Dog, per molti è infatti ancora un paradigma del genere.

E se c'è tutta una fetta di "fan" pronti a criticare il gioco - e che Neil Druckmann ha recentemente commentato - ce ne sono altri che ancora ne esaltano le qualità, specie grafiche.

infatti, sono in molti a essere convinti che la Part II sia ancora un gioco tecnicamente inarrivabile.

I fan su Reddit hanno discusso sul fatto che, nonostante sia uscito più di tre anni fa, The Last of Us Part II è ancora oggi uno dei videogiochi più belli da vedere di sempre.

L'utente di "Alive-Ad-4164" ha iniziato la discussione condividendo un tweet di "DomTheBomb".

«Sono passati solo tre anni. ma sì, sembra fantastico, Naughty Dog sa il fatto suo», ha scritto l'utente "toldya_fareducation".

«The Last of Us Part II sulla mia PS4 Pro sembra migliore di molti giochi per PS5», ha aggiunto "WattsonRules". «Diavolo, persino Uncharted 4 sembra nuovo di zecca. Lo sto giocando per la prima volta mentre scrivo», ha risposto "Revealingstorm".

Ricordiamo che il sequel ha ricevuto tempo fa anche un aggiornamento new-gen su PS5. Questo ha fatto sì che il gioco non solo apparisse con una risoluzione 4K più nitida, ma che girasse anche a 60fps senza problemi.

Insomma, nonostante siano passati molti anni dalla Part II, lasciando da parte i problemi della versione PC della Part I, i giocatori non hanno decisamente dimenticato l'ultima e sanguinolenta avventura di Ellie.

Tutto questo, inoltre, mentre della Part III ancora non v'è traccia: c'è chi dice che, sempre se e quando arriverà, sarà qualcosa di totalmente inaspettato.

Infine, un ex giocatore di Xbox ha deciso di passare a PlayStation, definendo il primo The Last of Us il più grande gioco di sempre e scatenando un fiume di commenti.