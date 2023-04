The Last of Us Part I, la patch 1.03 su PS5 svela il “crossover” con la serie HBO

Mentre Naughty Dog è attualmente al lavoro per sistemare la versione PC di The Last of Us Part I, reso disponibile al lancio in uno stato inaccettabile, gli sviluppatori hanno rilasciato anche una nuova patch per l’edizione PS5, particolarmente interessante per chi ha seguito l’omonima serie TV.

L’aggiornamento 1.03 di The Last of Us Part I per PS5 (lo trovate su Amazon) ha infatti introdotto quello che può essere considerato un vero e proprio “crossover” con la serie televisiva di HBO, grazie a nuove t-shirt indossabili da Ellie.

La giovane protagonista potrà dunque essere personalizzata con nuove magliette, una delle quali rappresenta anche un crossover con la saga di Mortal Kombat dato che include il logo del secondo gioco, in citazione a un easter egg che non è passato inosservato all’autore Ed Boon.

Naturalmente le citazioni alla serie HBO non sono però gli unici elementi di novità introdotti nella nuova patch: Naughty Dog ha infatti annunciato diversi piccoli miglioramenti al gameplay, che ora dovrebbe essere ancora più fluido.

Tra le numerose modifiche, segnaliamo infatti un combattimento più fluido con le armi melee, un aggiustamento alla sensibilità durante la mira e alcuni miglioramenti interessanti ai checkpoint e alla IA dei nostri compagni, che ora lancerà mattoni più spesso e sarà pronta a salvarci ancora più rapidamente.

A new patch for the PS5 version of The Last of Us Part I is now available, including new @HBO t-shirt cosmetics for Ellie, as well as improvements and fixes to combat, accessibility, audio, and more. Read the full patch notes here: https://t.co/YGzDjEWHM6 pic.twitter.com/CLRTN5wsKu — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 11, 2023

Non mancano poi numerosi bugfix implementati non solo per i problemi più gravi, ma anche per le situazioni più assurde: ad esempio — e citiamo integralmente — è stata «rimossa l’invulnerabilità ai lanciafiamme per i dottori dopo avergli sparato».

Sicuramente questo è il più folle degli errori citati all’interno del changelog completo, che potete consultare al seguente indirizzo, ma è anche la dimostrazione della cura che Naughty Dog sta ricoprendo per ottimizzare il suo eccellente remake su PS5.

Per quanto riguarda invece la versione PC — di cui ricordiamo essersi occupata Iron Galaxy — ci sarà invece ancora molto lavoro da fare: l’ultimo aggiornamento è stato rilasciato proprio nelle scorse ore, ma la strada per la giusta ottimizzazione sembra ancora lunga.

Una situazione sicuramente paradossale, che ha spinto la community a intervenire personalmente per provare a sistemare il gioco: succede così che i portali di mod più popolari si sono rapidamente riempiti di aggiunte create dai fan unicamente per aggiustarlo.