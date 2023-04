The Last of Us Part III, Craig Mazin rivela: «non sarà quello che tutti si aspettano»

Naughty Dog non ha ancora confermato di essere al lavoro su The Last of Us Part III, sebbene i fan attendono a braccia aperte novità al riguardo.

Il successo della serie TV, che ha visto la prima avventura di Joel ed Ellie (che trovate anche su Amazon) sul piccolo schermo, ha in ogni caso riacceso l’interesse verso il franchise.

Del resto, lo stesso Neil Druckmann aveva confermato di avere scritto una bozza iniziale della trama, suggerendo che la produzione avrebbe potuto iniziare prima di quanto potessimo pensare.

Sempre Druckmann aveva anche ammesso di essere già al lavoro su un nuovo gioco, senza però confermare che si tratti o no di TLOU3. A parlarne in maniere generica, ora, è il co-showrunner della serie Craig Mazin.

Come riportato da EsquireMe (via PlayerStation), Mazin ha dichiarato che se Druckmann realizzerà The Last of Us Part III, sarà diverso da quello che tutti si aspettano.

«Il mio istinto mi dice che non voglio andare oltre l’esistenza del materiale di partenza, ma se Neil troverà la strada per un terzo capitolo, non so cosa succederà. Non prendetelo come un segno che la cosa accadrà davvero, perché non lo so», ha spiegato Mazin.

«[Neil] è molto bravo a tenermi nascoste tutte queste cose. Ma se troverà una storia per un terzo gioco, come persona che scrive e adatta idee per la televisione, vorrei giocarci prima. Non mi dispiacerebbe se mi desse una versione d’anteprima, mi piacerebbe molto giocarci, ma non voglio anticipare le sue intenzioni.»

E ancora: «Conoscendo Neil, se finirà per fare un terzo gioco, posso solo immaginare che non sarà quello che tutti si aspettano, me incluso, il che è eccitante. Non voglio mettermi in mezzo. Voglio solo tornare qui come fan. E se quel giorno arriverà, giocherò e dirò: ‘So cosa fare’, sì, sarà sufficiente. Speriamo.»

Anche se probabilmente Naughty Dog non sta ancora lavorando a The Last of Us Part III, i fan ne sono comunque fortemente convinti.

Dopo aver reso noto di aver «voltato pagina» nei confronti della saga di Uncharted, il team americano avrebbe comunque diverse sorprese da rivelare ai giocatori.