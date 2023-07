The Last of Us è «il gioco più bello» per un ex giocatore di... Xbox

The Last of Us ha da poco compiuto 10 anni, visto che parliamo di un titolo seminale ancora oggi molto amato da milioni di giocatori.

Dopo l'uscita della Part I (che trovate su Amazon) i fan hanno avuto modo di riapprezzare la prima avventura di Joel ed Ellie.

Sebbene alcuni siano rimasti delusi dal fatto che Naughty Dog abbia festeggiato il decennale solo condividendo le foto dei fan, il primo TLOU è e resta un titolo fondamentale, anche per un ex giocatore di Xbox.

Come riportato anche da GamingBible, infatti, un gamer ha deciso di passare a PlayStation, definendo The Last of Us il più grande gioco di sempre e scatenando poco sorprendentemente un fiume di commenti.

«Recentemente sono passato da Xbox a PlayStation e ho appena finito The Last of Us: Part I per la prima volta: potrebbe essere il gioco più bello a cui abbia mai giocato! Non vedo l'ora di giocare alla Parte II», ha dichiarato tale "ArcadianEuphoria".

I fan non si sono fatti attendere: «Buona fortuna con la Parte II, sarà il viaggio più selvaggio che potrai mai vivere in un gioco, a patto che tu mantenga una mente aperta», ha suggerito "MorningFirm5374".

«Accidenti, la scelta migliore che hai fatto è stata quella di cambiare Xbox per PlayStation, ora goditela!», ha detto PPrice. «Io e mio marito abbiamo letteralmente comprato una PS solo per giocare a questo gioco».

Ad ogni modo, non pensiamo che cambiare una console a favore di un'altra sia necessariamente una buona mossa. In questo modo, infatti, c'è il rischio che vengano a mancare altre esperienze fondamentali da giocare sulla piattaforma concorrente.

Relativamente a questo episodio specifico, ad esempio, il giocatore in questione non potrà godersi un big come Starfield, che in ogni caso starebbe "preoccupando" alcuni fan.

Restando in tema The Last of Us, invece, la serie TV fa la storia agli Emmy, con tantissime nomination per la prima volta per una serie ispirata ai videogiochi.