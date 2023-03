Neil Druckmann sulle critiche negative a The Last of Us Part II: «Non mi interessa»

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us è conclusa, nonostante ora gli occhi siano puntati sulla Stagione 2 ispirata alla Part II.

La serie HBO ha raccontato la storia del gioco Naughty Dog (che potete vivere nel remake PS5 su Amazon a prezzo notevole), ripercorrendone eventi e personaggi, sebbene la nuova stagione proporrà parte della narrativa del sequel.

Dopo che gli autori hanno da poco ufficializzato che non vogliono assolutamente un recasting per il personaggio di Ellie, si è tornati a parlare del gioco vero e proprio uscito su PS4 alcuni anni fa.

The Last of Us Part II, al lancio, fu vittima di un ingiusto review bombing, specie da parte di chi decise di criticare il gioco per i motivi sbagliati. Ora, è Neil Druckmann in persona a tornare sull’argomento.

Non sperate che la prossima stagione di TLOU di HBO inverta le critiche sul sequel del videogioco: il co-creatore della serie non è in ogni caso preoccupato dei commenti da parte di una certa fetta di utenza.

«Non mi interessa», ha detto Druckmann a GQ (via GameSpot) quando gli è stato chiesto come mai una piccola fetta di giocatori non abbia gradito lo svolgimento della storia in The Last of Us Part II.

«Il modo in cui reagiscono è il modo in cui reagiscono, è completamente fuori dal nostro controllo. Quindi come facciamo a realizzare la migliore versione televisiva di quella storia? Questo è il problema con cui lottiamo ogni giorno».

Il co-creatore di The Last of Us Craig Mazin ha però risposto a Druckmann ricordando che il pubblico è però coinvolto emotivamente. «Nella misura in cui le trame muovono le persone alla rabbia, alla confusione o alla delusione», ha spiegato Mazin. «Questo, suppongo, è preferibile al peggior risultato possibile, che è l’indifferenza».

Ricordiamo che The Last of Us Stagione 2 non coprirà tutti gli eventi del sequel del videogioco: Mazin non ha voluto confermare quante stagioni saranno necessarie, ma ha lasciato intendere che a quanto pare saranno più di una.

Ma non solo: alcune settimane l’attore Gabriel Luna ha parlato del futuro del personaggio di Tommy nella seconda stagione della serie TV HBO.

Infine, la prima stagione di TLOU include nel finale la sequenza della giraffa, in una scena da alcuni criticata e definita pessima CGI.