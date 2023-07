The Last of Us Part I, ma è in soggettiva

La versione PC di The Last of Us Part I continua a essere supportata dai modder, i quali hanno ora dato vita a una nuova versione del gioco in soggettiva.

Nonostante il porting del gioco Naughty Dog (che trovate su Amazon in versione PS5) abbia sofferto di un lancio pieno di problemi, col tempo la situazione sembra essersi stabilizzata.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che «The Last of Us Part I, su PC, è un gioco rotto. Non parliamo delle qualità del titolo stesso – che resteranno sempre quelle di un capolavoro indiscusso – bensì del modo in cui un prodotto di tale portata sia stato convertito su personal computer.»

Ora, dopo che già alcuni mesi fa uno YouTuber si era dilettato a dare vita a una versione FPS di The Last of Us, è il momento di una nuova edizione.

Via ResetEra, infatti, è stato pubblicato un video di tale Voyagers Revenge, il quale immagina l'avventura di Ellie e Joel interamente in prima persona.

«Il mio concept showcase della modalità in prima persona ci permette di sopravvivere da vicino in questo bellissimo e realistico mondo caotico sviluppato da Naughty Dog», spiega l'autore.

«Un enorme ringraziamento ai numerosi strumenti forniti dai modder Flawless Widescreen, JediJosh920 e TheMagicalBlob per aver ispirato questo concept».

A quanto si legge, la mod non è purtroppo disponibile al download, sebbene resti comunque decisamente impressionante per resa grafica.

Restando in tema, nelle scorse settimane qualcuno ha deciso di sostituire il volto dell’originale Joel attraverso una mod di The Last of Us Part I su PC, sostituendolo con quello dell’attore Pedro Pascal.

Ma non solo: un fan ha usato la modalità fotografica per immaginare TLOU Part I come fosse un'avventura in prima persona.

Infine, avete letto che un'edizione rimasterizzata di The Last of Us Part II potrebbe essere in arrivo, stando a un nuovo indizio rilasciato dal compositore del gioco, Gustavo Santaolalla?