The Last of Us come fosse un gioco in soggettiva è ancora più straziante

La versione PC di The Last of Us Part I ha avuto un lancio non proprio perfetto, per via di alcuni problemi di vario genere segnalati dai giocatori.

Naughty Dog non si è del resto occupata in prima persona del porting del gioco PS5, lasciando i lavori al team di Iron Galaxy.

Sebbene sia già stato reso disponibile un primo aggiornamento, al momento in cui scriviamo la situazione non sembra essere migliorata più di tanto.

Tra un meme dedicato a Joel e l’altro, qualcuno ha deciso di immaginare come potrebbe essere The Last of Us Part I inquadrato con una visuale in soggettiva.

Come riportato anche da Games Radar, un fan del gioco ha usato la modalità fotografica per immaginare TLOU come fosse uno sparatutto in prima persona, o avventure simili.

L’utente Twitter Ceraphyte ha condiviso alcuni scatti realizzati con la Photo Mode davvero molto dettagliata di The Last of Us Part I, pubblicando una serie di immagini davvero niente male.

Queste mostrando come la modalità fotografica possa essere utilizzata per catturare momenti del gioco da una prospettiva completamente nuova.

The Last of Us if it was an FPS (Part 2) pic.twitter.com/n8qKG6M0k3 — Jay (@Ceraphyte) March 29, 2023

La modalità fotografica non solo ci aiuta a cogliere piccoli dettagli che prima ci sarebbero potuti sfuggire, come il flacone di pillole di Joel, ma permette anche di modificare l’angolo di ripresa, l’illuminazione e la profondità.

Se da un lato questi strumenti servono a rendere più bella l’immagine nel suo complesso, dall’altro possono certamente aumentare il fattore emotivo: posizionando la telecamera nel modo giusto, si può persino arrivare a fissare gli occhi amorevoli della propria bambina, Sarah, nelle ore che precedono uno dei momenti più tristi della storia dei videogiochi.

Ma non solo: anche tenere tra le mani il volto di Ellie sporco di sangue, rende la modalità fotografica realmente straziante, in un certo qual modo.

Restando in tema, sapevate che l’edizione PC avrebbe dovuto rivelarsi addirittura superiore a quanto visto su console PS5 in termini di caratteristiche?

Ma non solo: se vi va vi consigliamo di iniziare a tenere d’occhio i requisiti consigliati per essere sicuri di poter giocare a TLOU Part I senza troppi intoppi (magari a patch rilasciate).