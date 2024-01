The Last of Us Part 2 Remastered svela il segreto del tatuaggio di Ellie

L'edizione Remastered di The Last of Us Part II sta per arrivare, ma a quanto pare continuano a emergere curiosità prima del lancio.

La nuova edizione del capolavoro Naughty Dog non sarà semplicemete una versione ottimizzata del titolo PS4 (che trovate su Amazon), bensì avrà aggiunte a suo modo uniche.

Proprio in queste ore abbiamo pubblicato la recensione del gioco, svelandone luci e ombre.

Ora, come riportato anche da The Gamer, The Last of Us Part II Remastered svelerebbe a quanto pare il "mistero" dietro all'iconico tatuaggio di Ellie.

Attenzione: da ora seguono spoiler sul gioco. Proseguite a vostro rischio.

Il Lost Level di Jackson Dance fornisce infatti qualche dettaglio in più su come Ellie si sia fatta il suo caratteristico tatuaggio con falena e felce, mostrando anche l'autore del disegno.

Da quello che sappiamo, il tatuaggio serve alla giovane per coprire il segno del morso. All'inizio del livello perduto, Ellie pensa di farsi dipingere il viso da una certa Kat, una ex di Ellie che si rivela essere anche la persona che le ha fatto il tatuaggio.

La breve sequenza tra le due non è doppiata, ma ci dà un'idea di come sarebbe stata la loro interazione.

Se Ellie avesse parlato con Kat, le avrebbe chiesto come sta andando il suo tatuaggio, prima di suggerirle di ritoccarlo e di aggiungere altro al disegno, cosa che Ellie non sembra propensa a fare.

Banun Idris, game designer di Naughty Dog, ha commentato la scena: «Halley [Gross], la nostra scrittrice, ci ha detto che nella sua mente una ex fidanzata di Ellie si era tatuata il braccio per coprire la cicatrice. Quindi abbiamo pensato che questa potrebbe essere l'unica volta in cui lo vedrete. Volevamo accennare e alludere a questa storia e dare l'impressione che fosse successo molto di più e che Ellie avesse gettato via molto di più».

Questo è solo accennato nella versione originale di The Last of Us Part II. Se si guarda il diario di Ellie durante i flashback, si può vedere che Kat viene menzionata come la ragazza di Ellie in diversi punti, oltre a confermare che è stata lei a disegnare il suo tatuaggio.

Anche se Kat non è stata inclusa nel gioco finale, il suo impatto nella storia rimane evidente nella versione completa.

Ricordiamo in ogni caso che The Last of Us Part II Remastered sarà disponibile dal prossimo 19 gennaio: se avevate già acquistato l'esclusiva PS4, in poche parole, basterà acquistare l'apposito upgrade.

Ma non solo: tutti i personaggi giocabili in questa modalità non saranno a loro modo "inediti": Neil Druckmann ha infatti dichiarato che non ci saranno ritorni da Part I o dalla serie TV.