The Game Awards 2023 sarebbe pronto a svelare tante nuove IP

Con il passare degli anni, The Game Awards è diventato uno show sempre più atteso sia dai fan che dagli addetti ai lavori: l'evento ci permette infatti di celebrare non solo i migliori videogiochi dell'anno, ma anche di dare un primo rapido sguardo ad alcune delle novità più interessanti che arriveranno in futuro.

Oltre a decidere dunque chi meriterà di vincere il premio di Gioco dell'Anno vedremo anche diversi annunci importanti: anche Xbox ha anticipato ai suoi fan che varrà la pena di tenere d'occhio la manifestazione.

E non solo per scoprire se Zelda Tears of the Kingdom (che trovate su Amazon) si porterà a casa l'ambita statuetta, o se sarà uno degli altri titoli nominati ad averlo, ma anche e soprattutto per i reveal in corso, tra i quali ci sarebbero diverse novità inedite.

Come segnalato da GamingBolt, il giornalista Jeff Grubb ha infatti dato alcune interessanti anticipazioni nel corso del podcast "Game Mess Decides", sottolineando di aver sentito che ai The Game Awards 2023 ci saranno «tante nuove IP» e altri annunci molto interessanti dai partner di terze parti.

Grubb comprensibilmente non è voluto entrare molto nei dettagli, ma c'è da dire che ci sono già stati i primi segnali riguardanti novità: nelle scorse ore è stato confermato che sapremo di cosa si tratterà esattamente il "super gioco" in sviluppo di SEGA, così come vedremo i nuovi titoli dagli autori di Inscryption e di Vampire The Masquerade Bloodhunt.

Ovviamente si tratta di un'anticipazione molto interessante, considerando che ultimamente i team di sviluppo sembrano volersi prendere sempre meno rischi in termini di IP: se fosse confermata, potremmo assistere a tante nuove produzioni da tenere d'occhio e osservare da vicino.

Chiaramente, non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni: scopriremo la verità soltanto il 7 dicembre, quando avrà inizio lo show condotto da Geoff Keighley.