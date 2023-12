The Game Awards 2023: data e orario italiano, dove vederli

Da ormai un po' di anni, il mese di dicembre nell'industria videoludica è quello dei The Game Awards, ossia la serata dove vengono premiati i migliori videogiochi dell'anno, ma soprattutto dove vengono annunciate alcune delle novità – grandi e piccole – in arrivo da publisher di tutto il mondo.

Anche quest'anno non farà eccezione e mancano pochi giorni ad assistere allo show dei The Game Awards 2023, dove peraltro la competizione per il titolo del GOTY è più serrata che mai, considerando le nomination di primissimo livello.

Come ogni anno dal 2020, anche stavolta SpazioGames e la sua intera redazione fanno parte della giuria della kermesse in rappresentanza dell'Italia, e vedremo un po' quali saranno i giochi che emergeranno con in mano i premi, dopo che tutta la giuria (composta da elementi provenienti da tutto il mondo) si sarà espressa.

Nel frattempo, vediamo a che ora si terranno i The Game Awards 2023, dove vederli e come votare i vostri giochi preferiti.

The Game Awards 2023, quando si svolgono? Orario italiano

L'appuntamento con lo show organizzato e condotto da Geoff Keighley è dalle ore 1.30 dell'8 dicembre (orario italiano).

L'evento sul sito ufficiale indica che la kermesse durerà fino alle ore 5.00 italiane – quindi quest'anno no, non c'è nemmeno l'illusione che i The Game Awards possano durare meno del solito.

Solitamente la prima mezz'ora (tra l'1.30 e le 2.00, quindi) è rappresentata da un piccolo pre-show, dove però vengono assegnati i primi premi e sono presentati alcuni annunci, prima di passare sul palco principale.

Dove vedere i TGA 2023

Per seguire l'evento in lingua originale, tra annunci, premi, interviste e intermezzi musicali, fate riferimento ai canali ufficiali dello show:

Inoltre, come ogni anno su Twitter saranno pubblicati aggiornamenti in tempo reale, con clip estratte dai momenti più salienti dello show.

Come votare ai The Game Awards 2023

Per quanto riguarda, invece, i voti del pubblico, sono previsti anche quest'anno e sono già aperti, anche per la categoria interamente dedicata agli appassionati – che eleggerà il GOTY della community.

In tutte le altre categorie, i vincitori sono decretati per il 90% dai voti della giuria e per il 10% dai voti del pubblico. Il motivo per cui non sono solo i giocatori a scegliere i vincitori è per evitare che i giochi con più fan – non necessariamente i più belli – o usciti su piattaforme più popolari di altre si avvalgano di un vantaggio.

«Riteniamo che un metodo di voto misto» hanno spiegato in merito gli organizzatori, «sia la via più autentica e credibile di selezionare i nostri vincitori».

Potete votare dall'Italia sul sito ufficiale dei The Game Awards a questo link, oppure attraverso il server Discord dello show. È possibile votare fino alle ore 03.00 italiane del 7 dicembre. Superato questo termine, anche le votazioni del pubblico saranno definitivamente chiuse e i vincitori saranno annunciati durante lo show.

Noi di SpazioGames ci dedicheremo all'evento con una copertura live: avremo il riepilogo in tempo reale e le notizie dedicate agli annunci più importanti, a cura della nostra redazione. Se, quindi, preferite dormire visti gli orari dello show che dalle nostre parti non sono comodissimi, sappiate che già dall'alba del giorno dopo troverete sulle nostre pagine tutto quello che c'è stato da scoprire sul palco di Geoff Keighley.