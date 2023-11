The Game Awards 2023: ecco i vincitori... secondo Metacritic

Da poche ore sono stati rivelate le nomination ai The Game Awards, in attesa delle premiazioni previste per il prossimo 7 dicembre,

Dopo aver visto l'elenco dei titoli che si contenderanno il GOTY, i giocatori sono in religiosa attesa della serata finale.

Questo, nonostante l'assenza di alcuni big in grado di stranire di fan, è ora di guardare ai potenziali vincitori.

Come riportato anche da VGC, Metacritc ha da poco svelato quali giochi vincerebbero nelle varie categorie dei The Game Awards, usando le medie dei voti della stampa.

Ecco, poco sotto, i vincitori dei The Game Awards secondo il noto aggregatore americano:

Game of the Year - Baldur's Gate 3

Best Independent Game - Dave the Diver

Best Debut Indie Game - Pizza Tower

Best VR / AR Game - Gran Turismo 7

Best Multiplayer - Baldur's Gate 3

Best Mobile Game - Terra Nil

Best Narrative - Baldur's Gate 3

Best Art Direction - The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Best Action Game - Hi-Fi Rush

Best Action/Adventure Game - The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Best Fighting Game - Street Fighter 6

Best RPG - Baldur's Gate 3

Best Sim/Strategy Game - Pikmin 4

Best Sports/Racing Game - Forza Motorsport

Best Family Game - Super Mario Bros Wonder

Ovviamente, ribadiamo che non si tratta della lista dei vincitori finali, ma solo di "predizioni" lato Metacritic. I veri vincitori verranno infatti svelati solo il 7 dicembre.

Nelle scorse ore sono stati ufficializzati tutti i giochi candidati ai The Game Awards 2023: ma quali sono quelli che hanno ottenuto più nomination?

Ma non solo: Starfield non è riuscito a convincere i giurati dei The Game Awards 2023, visto che il titolo di Bethesda e Xbox ha ricevuto una sola nomination.

